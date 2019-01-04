Гороскоп на 4 февраля: Львы склонны утрировать, Рыбам стоит быть вежливыми

Восход Солнца: 08:00

Заход Солнца: 17:27

Солнце в Водолее.

Овен. Овны будут так бурно изливать свои чувства и эмоции на окружающих людей, что многие сочтут их за сумасшедших. Постарайтесь быть уравновешеннее, чтобы не рассориться даже с соседями.

Телец. Держите собственные негативные эмоции под контролем. А лучше и вовсе не допускайте их появления. Во всем придерживайтесь намеченного плана и не давайте волю эмоциям.

Близнецы. Близнецы отправится в совместное путешествие с избранником. Мечты сбылись, и скоро вы будете нежиться на теплом морском берегу.

Рак. Раки проведут день с удовольствием и пользой, если не станут много думать о материальной стороне. Сегодня могут стать затратными и масштабными любые мероприятия.

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Гороскоп на 1 – 7 февраля

Лев. Неблагоприятный день. Сегодня все против вас. Лишь только близкий друг сможет понять вас. Но не делайте из всего трагедию, не все так плохо, как кажется.

Дева. Тяжелый, опасный день для Дев. Неблагоприятные тенденции этого дня могут серьезно повлиять на ваше представление о собственном характере или о достоинствах партнеров.

Весы. Положение планет способствует удаче в профессиональной и личной сферах. Знакомства окажутся полезными в информационном плане.

Скорпион. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний. Если хотите похудеть и оздоровиться, это время подходит для начала диеты.

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Стрелец. Операции в этот день приводят к нежелательным последствиям. Залог успешного лечения - уединение, очистка организма, голодание, пост и молитвы.

Козерог. Козерогу нужно быть крайне внимательным в выборе союзников и партнеров в бизнесе. Ничто так не подстраховывает человека, как его же самосознание.

Водолей. Сегодня вас потянет на творчество, а у некоторых представителей знака неожиданно проявятся дизайнерские таланты. Звезды советуют действовать без фанатизма и интересоваться мнением родственников.

Рыбы. Звезды напоминают – вежливость творит чудеса. Впрочем, сегодня вы сами в этом убедитесь – окружающие мечтают пообщаться с такими деликатными и любезными ребятами, как вы.

Астролог: Вальдемар Небоходцев