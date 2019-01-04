Гороскоп на неделю 4 – 10 февраля: Рыбам стоит расслабиться, у Львов много работы

Общий астрологический прогноз на неделю с 4 по 10 февраля для всех знаков Зодиака.

Овен. Стремление делать деньги в белых перчатках обречено на неудачу. Попытка вести бизнес так, чтобы не было недовольных и обиженных – нонсенс. Разделите всех, с кем Вы работаете, на компаньонов и наемных работников (третьего не дано) и сообразно стройте отношения. В делах не должно быть ни друзей, ни родственников.

Телец. На этой неделе Тельцам предстоит рассчитывать на себя. Чтобы не остаться наедине с проблемами, без поддержки и опоры, вы можете использовать силу вашей зодиакальной стихии.

Близнецы. Отличная неделя для поиска союзников и единомышленников. Сейчас вы способны привлечь на свою сторону даже тех, кто прежде поддерживал ваших недоброжелателей. Вы сможете объединить людей, имеющих общие интересы, и вдохновить их на дела, которые окажутся полезны и вам, и всем вокруг.

Рак. На этой неделе вы можете отказаться заниматься делом, которое требует чрезмерных психологических усилий. Не исключено, что вы уже сталкивались с чем-то подобным, поэтому предпочтете остаться в стороне, чтобы сберечь нервные клетки и лишний раз не переживать.

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Лев. Львы будут много трудиться, однако в какой-то момент у вас могут возникнуть сомнения в целесообразности того, что вы делаете. Возможно, это будет связано с тем, что ваши обязанности по работе будут противоречить вашим идеалам.

Дева. Старайтесь больше времени проводить, в компании друзей и тех людей, которые сходны с вами в мировоззрении и принадлежат к вашему социальному кругу. Если вы состоите в браке, то можно вместе посещать концертные выступления и торжественные мероприятия.

Весы. Вы, как никто другой, умеете ценить красоту и искусство, обладая острым художественным видением. Вас отличает повышенное внимание к своему окружению и людям. В первую очередь Вы склонны дорожить тем, что делает жизнь красивой и приятной, питая отвращение к грубости, вульгарности и распрям.

Скорпион. Финансовые сложности могут пошатнуть ваше спокойствие. Если будет необходимо, не постесняйтесь попросить в долг - все равно скоро вернете. Супруг будет удивлять приятными сюрпризами, но вы вряд ли сможете ответить ему тем же.

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Стрелец. На этой неделе Стрельцы проявят свой креатив в полной мере. Поэтому этот период очень благоприятен для любой творческой работы и для начала новых проектов. На этой неделе к вам в голову может прийти несколько замечательных и необычных идей.

Козерог. Козерогам звезды советуют провести канун Новолуния в щадящем режиме, прежде всего, минимизировать энергетические и физические нагрузки и позаботиться о здоровье. В этот день маловероятны свежие идеи, высокие результаты от усилий.

Водолей. Луна и Солнце, две враждующие стороны, будут бороться за право управлять вами и вашей энергетикой. Луна будет источником негатива. Всю неделю она будет активной или умеренно активной, но и то, и другое для вас губительно. Это значит, что возможны внутренние противоречия и страхи, неопределенность в чувствах и желаниях.

Рыбы. На этой неделе звезды советуют Рыбам отдавать предпочтение спокойному и размеренному образу жизни. Не нужно ничего специально планировать и стараться непременно исполнить. Живите так, как будто плывете по течению реки, спокойно и расслабленно.

Астролог: Вальдемар Небоходцев