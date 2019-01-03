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3 февраля 2019, 22:16 2

На Дальнем Востоке может появиться новая региональная авиакомпания

На Дальнем Востоке может появиться новая региональная авиакомпания
Фото: Юлия Кузьмина

Дальневосточный полпред Юрий Трутнев предложил создать новую региональную авиакомпанию на Дальнем Востоке. Планируется, что осуществлять перевозки на средние дистанции будут российские самолеты «Байкал», разработанные Сибирским НИИ авиации.

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев планирует обсудить с главами регионов создание новой региональной авиакомпании. Ожидается, что выполнять полеты будут самолеты «Байкал». Трутнев сообщил, что соберет заявки от губернаторов «под этот самолет».

«Если мы сможем его запустить, то мы просто создадим региональное авиапредприятие, которое сможет взять на себя перевозки на среднюю дистанцию. Подготовить летный состав, площадки, посадочные полосы и запустить большой проект, который сделает Дальний Восток доступнее»,— цитирует ТАСС вице-премьера.

Самолет «Байкал» разработан Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени Чаплыгина. По предварительным данным, его стоимость оценивается в 3 миллиона долларов. Планируется, что новое воздушное судно заменит самолеты Ан-2, производство которых прекратили еще в 1971 году. «Байкал» собираются использовать в отдаленных населенных пунктах, а также для оказания экстренной медицинской помощи, тушения лесных пожаров и сельскохозяйственных работ.

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#Дальний Восток #экономика

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Комментарии
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  • Sapsanische

    Sapsanische
    1 час назад

    а поприличнее ничего не будет?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Трутень до сих пор думает что мы тут на ездовых собаках передвигаемся? Он с барского плеча кукурузники нам решил поменять...А сколько их живых осталось?

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