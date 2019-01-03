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3февраля
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сегодня, 20:51 0

В Благовещенске в ДТП пострадали водитель такси и ее маленький пассажир

В Благовещенске в ДТП пострадали водитель такси и ее маленький пассажир
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus/

В областном центре Приамурья в воскресенье, 3 февраля, автомобиль такси столкнулся с другой легковушкой. Два человека, в том числе ребенок, из таксомоторного транспортного средства пострадали.

Происшествие случилось в 14:10 в районе дома № 277 по Кузнечной. Столкнулись «мазда демио» с опознавательными надписями такси, которой управляла женщина 1978 года рождения, и «тойота аква», за рулем которого был мужчина 1986 года рождения.

В результате ДТП, по предварительной информации, женщина-водитель «мазды» и ее пассажир 2009 года рождения пострадали.

Полицейскими устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего.

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#дети #ДТП #здоровье #происшествия

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