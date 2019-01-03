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В горпарке Благовещенска дети ваяли ледовые скульптуры

В горпарке Благовещенска дети ваяли ледовые скульптуры
Фото: instagram.com/pearlart_blg/

В городском парке Благовещенска в воскресенье, 3 февраля, прошел конкурс ледовых скульптур «Волшебный лед Амура». Мероприятие проходило под руководством известного художника и многократного победителя различных конкурсов скульптуры изо льда Алексея Сидорова.

В создании скульптур по авторским эскизам принимали участие 16 учащихся 12-15 лет одной из художественных школ областного центра.

Ребята были поделены на 8 команд. Как отмечали руководители, участники быстро освоились с инструментами, хотя некоторые из них участвовали в конкурсе впервые. А со сложными элементами и техниками детям помогали преподаватели.

Лед для соревнования в парк доставил спонсор с четвертого Владимировского озера. Теперь ледовые творения будут украшать городское место отдыха до весны. Всем участникам вручили сладкие призы и наборы для творчества.

Конкурс проводится в городе не первый раз, он призван объединить взрослых и детей, а также дает возможность участникам получить ценные советы от профессиональных ледовых скульпторов, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#дети #конкурсы

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