В горпарке Благовещенска дети ваяли ледовые скульптуры

В городском парке Благовещенска в воскресенье, 3 февраля, прошел конкурс ледовых скульптур «Волшебный лед Амура». Мероприятие проходило под руководством известного художника и многократного победителя различных конкурсов скульптуры изо льда Алексея Сидорова.

В создании скульптур по авторским эскизам принимали участие 16 учащихся 12-15 лет одной из художественных школ областного центра.

Ребята были поделены на 8 команд. Как отмечали руководители, участники быстро освоились с инструментами, хотя некоторые из них участвовали в конкурсе впервые. А со сложными элементами и техниками детям помогали преподаватели.

Лед для соревнования в парк доставил спонсор с четвертого Владимировского озера. Теперь ледовые творения будут украшать городское место отдыха до весны. Всем участникам вручили сладкие призы и наборы для творчества.

Конкурс проводится в городе не первый раз, он призван объединить взрослых и детей, а также дает возможность участникам получить ценные советы от профессиональных ледовых скульпторов, сообщает пресс-служба городской администрации.