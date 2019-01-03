Житель Сковородина грозился убить своего стаффа, если его никто не заберет

Один из жителей Сковородина пообещал убить своего пса, если не найдется желающих его забрать. Об этом он написал в одной из местных мессенджер-групп. Угрозу он подкрепил фотографией питомца – 9-месячного стаффордширского терьера.

«Отдам собаку. Все шарит. Все команды. Если не заберете, то сегодня убью. Стафф, 9 месяцев», – такое объявление появилось в вотсап-группе «Барахолка Сковородино» около 10 часов утра, 3 февраля.

Затем с того же номера пришло сообщение, что угроза была исполнена.

«Все, убил собаку, а то че-то до… было желающих», – написал автор.

Корреспондент Амур.инфо позвонил по указанному номеру телефона, и мужчина, представившийся Евгением, заверил, что пес жив и здоров. Собеседник рассказал, что питомца зовут Дик, в семье он с двух месяцев, а неоднозначные сообщения в общую группу хозяин, по его собственному признанию, посылал, будучи под воздействием алкоголя.

«Я вообще не такой человек. Я собаку ни разу в жизни не убивал и никогда не убью. Я психанул просто чуть-чуть. Я изрядно хапанул. (…) Я никому его не отдам. Мне уже звонили, но как я его отдам: мы в ответе за тех, кого приручили. Я просто психанул чуть-чуть», – поделился мужчина.

Он обещал выслать видео с питомцем, в доказательство того, что с собакой все в порядке. Однако этого не сделал.