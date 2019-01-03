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сегодня, 19:55 6

Житель Сковородина грозился убить своего стаффа, если его никто не заберет

Житель Сковородина грозился убить своего стаффа, если его никто не заберет

Один из жителей Сковородина пообещал убить своего пса, если не найдется желающих его забрать. Об этом он написал в одной из местных мессенджер-групп. Угрозу он подкрепил фотографией питомца – 9-месячного стаффордширского терьера.

«Отдам собаку. Все шарит. Все команды. Если не заберете, то сегодня убью. Стафф, 9 месяцев», – такое объявление появилось в вотсап-группе «Барахолка Сковородино» около 10 часов утра, 3 февраля.

Затем с того же номера пришло сообщение, что угроза была исполнена.

«Все, убил собаку, а то че-то до… было желающих», – написал автор.

Корреспондент Амур.инфо позвонил по указанному номеру телефона, и мужчина, представившийся Евгением, заверил, что пес жив и здоров. Собеседник рассказал, что питомца зовут Дик, в семье он с двух месяцев, а неоднозначные сообщения в общую группу хозяин, по его собственному признанию, посылал, будучи под воздействием алкоголя.

«Я вообще не такой человек. Я собаку ни разу в жизни не убивал и никогда не убью. Я психанул просто чуть-чуть. Я изрядно хапанул. (…) Я никому его не отдам. Мне уже звонили, но как я его отдам: мы в ответе за тех, кого приручили. Я просто психанул чуть-чуть», – поделился мужчина.

Он обещал выслать видео с питомцем, в доказательство того, что с собакой все в порядке. Однако этого не сделал.

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#животные #происшествия

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Ssergei3

    Ssergei3
    46 минут назад

    Так вот что вырастет у такого хозяина? По ходу через пол года их обоих надо будет кончать .

  • Ssergei3

    Ssergei3
    46 минут назад

    Так вот что вырастет у такого хозяина? По ходу через пол года их обоих надо будет кончать .

  • Ssergei3

    Ssergei3
    46 минут назад

    Так вот что вырастет у такого хозяина? По ходу через пол года их обоих надо будет кончать .

  • nerro

    nerro
    43 минуты назад

    Это сам Евгений на фото с собакой?

  • Sah

    Sah
    40 минут назад



    Один из жителей Сковородина пообещал убить своего пса, если не найдется желающих его забрать.



    кому-нить нужен житель Сковородина?

  • god_save_the_queen

    god_save_the_queen
    11 минут назад

    свободная продажа таких животных кому попало должна быть запрещена, а порядок приобретения питомца приравнен к процедуре получения оружия с принудительным прохождением курсов дрессировки.

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