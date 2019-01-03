В Благовещенске сбили 9-летнего мальчика

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В субботу, 2 февраля, в областном центре Приамурья автомобиль сбил 9-летнего пешехода. Мальчик переходил дорогу в неустановленном месте перед близко движущимся автомобилем Nissan Х-Trail. Происшествие случилось около 2 часов дня.

В результате происшествия юный пешеход с травмами был доставлен в лечебное учреждение. В настоящее время все обстоятельства и причины ДТП выясняются, сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения по Благовещенску и Благовещенскому району.

Всего же с начала 2019 года в городе и районе было зарегистрировано 6 ДТП с участием несовершеннолетних. Из них пять произошли с участием несовершеннолетних пешеходов, трое из них сами были виноваты в наезде.

Также 1 февраля около 19 часов вечера в Благовещенске на регулируемом перекрестке улиц Октябрьской – Чайковского, водитель автомобиля Toyota Corolla сбил мальчика 2006 года рождения. Несовершеннолетний пешеход был травмирован и доставлен в лечебное учреждение.

Уточняется, что, несмотря на снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов в 2018 году по сравнению с 2017 годом, дети продолжают получать травмы на дорогах. В ГИБДД считают, что отчасти в этом виноваты взрослые, которые вовремя не напомнили детям, как правильно переходить дорогу, что означает тот или иной дорожный знак.

В то же время преобладающее количество ДТП происходит по вине водителей транспортных средств, которые не предоставляют преимущество в движении на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах.

«Будьте внимательны на дороге, чтобы ничто не омрачило вам учебный год, не забывайте о том, что дорогу необходимо переходить только по пешеходному переходу. Ни в коем случае не выбегайте на проезжую часть, особенно из-за стоящих автомобилей, ведь водителю требуется время, чтобы остановить автомобиль. Согласитесь, правила эти простые, а их неукоснительное исполнение позволит вам сохранить свою жизнь и здоровье», – напоминает юным участникам дорожного движения начальник отдела ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Дмитрий Глущенко.