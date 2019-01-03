Тема утреннего «Эха Москвы в Благовещенске»: «Кризис!? Какой кризис?»

В понедельник, 4 февраля, в утренней программе «Эха» «Я тАк дУмаю!» обсудят тему «Кризис!? Какой кризис?». Гость программы – московский клинический психолог, гештальд-терапевт, психоаналитик и руководитель антикризисного психологического центра Ирина Смолярчук.

Проведут утреннее «Эхо» Михаил Митрофанов и Татьяна Удалова.

Утренний эфир «Эха Москвы в Благовещенске» выходит по будням с 7:00 до 9:00 утра и с 9:00 до 10:00 по субботам. Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 по будням. Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 по будням.

Радиостанция вещает на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте благовещенского «Эха».