Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:33 0

Тема утреннего «Эха Москвы в Благовещенске»: «Кризис!? Какой кризис?»

Тема утреннего «Эха Москвы в Благовещенске»: «Кризис!? Какой кризис?»

В понедельник, 4 февраля, в утренней программе «Эха» «Я тАк дУмаю!» обсудят тему «Кризис!? Какой кризис?». Гость программы – московский клинический психолог, гештальд-терапевт, психоаналитик и руководитель антикризисного психологического центра Ирина Смолярчук.

Проведут утреннее «Эхо» Михаил Митрофанов и Татьяна Удалова.

Утренний эфир «Эха Москвы в Благовещенске» выходит по будням с 7:00 до 9:00 утра и с 9:00 до 10:00 по субботам. Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 по будням. Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 по будням.

Радиостанция вещает на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте благовещенского «Эха».

Просмотров всего: 147

#СМИ

распечатать


Общество 2

В программе «Вечерний Ургант» Дима Билан перепутал Благовещенск с Хабаровском

Общество 1

Народных ведущих «Альфа-канала» определят по умению «пробивать экран» (фото)
Общество 4

В кастинге народных ведущих «Альфа-канала» участвовали ведущий, бизнесмен и криминалист (фото)
Общество 1

«Альфа-канал» ждет народных ведущих на кастинг 2 февраля
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь