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Обстоятельства смерти Децла проверяют следователи (видео)

Обстоятельства смерти Децла проверяют следователи (видео)
Фото: hiphop4real.com

Следователи управления СКР по Удмуртии начали проверку по факту смерти рэп-исполнителя Децла в Ижевске, сообщили агентству «Интерфакс» пресс-службе СКР в воскресенье, 3 февраля.

«Назначено судебно-медицинское исследование», – сказал собеседник агентства. Он добавил, что 35-летний музыкант умер около двенадцати часов ночи в кафе Posh в центре Ижевска.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что тело рэпера было обнаружено в курилке кафе, где . Он отметил, что телесных повреждений на теле нет, точную причину смерти должно установить вскрытие.

Мать музыканта Ирина Толмацкая прокомментировала смерть сына, написав в Инстаграме: «Люблю тебя.....1983-2019».

Российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске на частном мероприятии, посвященном 30-летию местного жителя. Концертный директор артиста Павел Беленец сообщал, что причиной смерти стала остановка сердца.

Последнее выступление Децла

Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. В последние годы он выступал под псевдонимом Le Truk. Его дебютный альбом «Кто? ты» вышел в 2000 году и входит в число самых продаваемых альбомов в России, с тиражом более миллиона экземпляров. На счету у артиста девять студийных альбомов, за которые он получил премии Муз-ТВ, MTV Music Awards, «Золотой граммофон» и другие.

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