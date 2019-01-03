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сегодня, 17:46 10

Александр Козлов в обмен на лайки и подписки подарит автограф Павла Буре

Александр Козлов в обмен на лайки и подписки подарит автограф Павла Буре
Фото: instagram.com/ministrlive/

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов объявил на своей странице в Инстаграме конкурс. Главный приз – открытка с автографом именитого хоккеиста Павла Буре.

Экс-губернатор Приамурья выложил в своем аккаунте фото с известным спортсменом, а в подписи к ней озвучил условия проводимого конкурса.

«На выходных потренировали с Павлом Буре. И решили вас немного порадовать. Ставьте лайк под постом. Подпишитесь на мой аккаунт @ministrlive. В комментарии отметьте одного друга (число комментариев не ограничено). Через пять дней случайным образом выберем победителя. И отправим ему именную открытку с автографом Павла Буре. Удачи всем», – написал Александр Козлов.

Как сообщало Амур.инфо, министр по развитию Дальнего Востока – заядлый игрок в хоккей. Интерес к этому виду спорта амурчане заметили во время его губернаторства в Приамурье. За годы руководства областью Александр Козлов построил несколько крытых ледовых площадок в ряде городов и поселков области. Также он организовал уникальный международный хоккейный матч «Содружество», который проходит на льду реки Амур на границе с китайским городом Хэйхэ.

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#Дальний Восток #спорт

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Комментарии
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  • Kotik2011

    Kotik2011
    2 часа назад

    Господину Козлову надо думать не о лайках (фу какое дрянное слово), а о работе пусть в пендостане гавкают, а мы должны идти вперед как русские. Могу господину Козлову подсказать тему, это борьба с нагло-саксонским засилием в русском языке, я считаю это дискриминация русского языка. Все эти лайки, геймеры, нубы, хэштеги, хаштаги и прочее, и прочее, не пора ли озаботиться о чистоте русского языка. Или это тоже попадет под статью, дискриминация русского языка над нагло-саксонским?

  • full

    full
    2 часа назад

    Эх, не тот Буре...

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    Нахрен они нужны со своими лайками. У людей своих забот полон рот.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Пока народ убегает с Дальнего Востока, этот чудик играет в хоккей и накручивает свою инсту.

    Скоро эффективность работы министров будут измерять количеством подписчиков.

    Вот уж работа, так работа!

  • Отец

    Отец
    2 часа назад

    И это уровень Министра по развитию??? Это Министр по деградации... Инстаграмщик-бодрячок

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Слово какое-то не наше, лайк, инородное, как и этот горе-министр. Ответное предложение, мы, жители Дальнего Востока соберём подписи за отставку министра Козлова А. А. от должности, в том числе будут подписи не менее знаменитых и уважаемых людей, чем Павел Буре. Ну и на несколько футболок скинемся, где свой автограф оставят известные люди!!!

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Бред какой-то.

  • Lexand

    Lexand
    1 час назад

    Щедрый какой..подарит.. Лучше бы жильё и работу с нормальное оплатой и графиком людям дарили, люди и сами бы время на лайки находили тогда. Элита деградирует

  • Иван1913

    Иван1913
    1 час назад

    Нормальный "мужик"))) таких в столице много))) пусть там живёт и работает))) нам " таких" не надо!

  • Sah

    Sah
    5 минут назад

    детский сад - ясельная группа

    как балду пинал на губерском посту, так и министром тоже действо продолжает.

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