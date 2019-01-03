Александр Козлов в обмен на лайки и подписки подарит автограф Павла Буре

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов объявил на своей странице в Инстаграме конкурс. Главный приз – открытка с автографом именитого хоккеиста Павла Буре.

Экс-губернатор Приамурья выложил в своем аккаунте фото с известным спортсменом, а в подписи к ней озвучил условия проводимого конкурса.

«На выходных потренировали с Павлом Буре. И решили вас немного порадовать. Ставьте лайк под постом. Подпишитесь на мой аккаунт @ministrlive. В комментарии отметьте одного друга (число комментариев не ограничено). Через пять дней случайным образом выберем победителя. И отправим ему именную открытку с автографом Павла Буре. Удачи всем», – написал Александр Козлов.

Как сообщало Амур.инфо, министр по развитию Дальнего Востока – заядлый игрок в хоккей. Интерес к этому виду спорта амурчане заметили во время его губернаторства в Приамурье. За годы руководства областью Александр Козлов построил несколько крытых ледовых площадок в ряде городов и поселков области. Также он организовал уникальный международный хоккейный матч «Содружество», который проходит на льду реки Амур на границе с китайским городом Хэйхэ.