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сегодня, 17:04 0

В Благовещенске в качестве мести автомобиль закидали яйцами

В Благовещенске в качестве мести автомобиль закидали яйцами
Фото: instagram.com/blag_dtp/

Благовещенский паблик blag_dtp выложил на своей странице в Инстаграме фото автомобиля, который неизвестные закидали яйцами и, судя по всему, облили какой-то краской. Некоторые пользователи поддержали того, кто это сделал, но большинство резко осудило.

Сообщается, что происшествие случилось в районе дома по адресу: Политехническая, 144, «со словами "месть"». Кто-то предположил, что яркие потеки на автомобиле – это следы от вылитой на авто зеленки.

Большинство пользователей, высказываясь в комментариях к сообщению, не поняли этого поступка. Хотя были и те, кто признался, что готов поступить точно так же.

«А машина-то при чем. Не понимаю таких людей: в глаза очкуют сказать и делают, как мыши, втихушку», – высказался один пользователь.

«Некоторые особи, не понимающие слов, заслуживают такого»; «Есть такие, которые не понимают в лицо. Я чувствую, буду так же поступать», – возразили другие.

Многие стали выдвигать различные версии: «Он наверно с соседом не поздоровался»; «Ну , может, это жена так мстит. Злые жены – они такие»; «А если этот автомобиль всю ночь стоял под окнами и орала сигналка? А хозяин не выключал ее. В следующий раз подумает. Это так, как версия. Ведь неизвестно, что и как»; «Измена, чужое место на парковке занял, с выплатой по долгам просохатил, а может, действительно сигналка кого-то достала», – выдвигались такие вероятные причины произошедшего.

«А можно узнать, откуда информация про "со словами месть"? Нам, как жильцам этого дома, очень интересно. Есть информация о том, кто это сделал?» – вступили в спор жители дома.

В городской полиции сообщили, что в воскресенье, 3 февраля, никто не обращался в правоохранительные органы с жалобой на испорченный автомобиль.

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#происшествия #транспорт

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