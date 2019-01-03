Благовещенский блогер попрошайничал на остановке, проверяя горожан (видео)

Фото: скриншот видео

Известный благовещенский блогер Владимир Борода провел в центре Благовещенска эксперимент. Он подходил к прохожим и просил у них 100 рублей на проезд. Кто-то откликался, кто-то отказывал.

В комментариях в Инстаграме блогера развернулась целая полемика на тему, можно ли просить или, наоборот, давать незнакомцам деньги.

Прохожим, к которым обращался Владимир возле остановки, он говорил, что ему не хватает 100 рублей на проезд, и просил добавить эту сумму. Неподалеку все происходящее фиксировалось на камеру.

Некоторые горожане без вопросов лезли в карманы и кошельки – кто-то давал 100, кто-то – 50, 10 и 20 рублей. Один молодой человек предложил взять имеющиеся у него 3 рубля. Также были две девушки, которые сначала прошли мимо, пожав плечами, а потом все-таки вернулись и дали 50 рублей.

Всем прохожим, которые откликались на просьбу о помощи и давали любую сумму, блогер сразу признавался, что это всего лишь розыгрыш и возвращал деньги. В общей сложности за все время проведения эксперимента Владимир Борода собрал, а затем вернул 888 рублей.

В своем Инстаграме он написал, что «результаты эксперимента получились неоднозначными». А между тем в комментариях возник спор по поводу того, нужно ли в подобных случаях давать деньги и можно ли обращаться за такого рода помощью.

«В чем эксперимент? В попрошайничестве? На отзывчивость проверяют способом доброго дела: "Помогите сумку донести", да и на розыгрыш не похоже», – написал один из пользователей.

«Я один раз пожалела девочку, дала ей на проезд. Через неделю она опять стоит и подходит ко мне с теми же словами, что в первый раз: "Пожалуйста, дайте на проезд, такая ситуация и так далее". Я ей сказала: "Я же тебе неделю назад дала на проезд, ты до сих пор не уехала?". Вот поэтому я и не доверяю таким людям», – высказала свое мнение амурчанка.

«Ненавижу мужиков-попрошаек, уж простите. У мужика руки-ноги есть – иди работай. Почему я, девушка, должна давать свои заработанные деньги здоровому мужику? Я лучше в приют для животных их отдам», – написала другая.

«Если вы попали в трудную ситуацию, то идите в компетентные органы, и там ваши проблемы в виду своих полномочий решать должны. А не складывать свои проблемы на плечи других», – высказалась еще одна девушка.

«Можно было бы еще на английском говорить, так тебя бы и обедом накормили», – пошутил другой пользователь.

«Дай бог давать, а не просить. Я просил, был случай в моей жизни. Я проехал своим ходом на машине с Дальнего Востока до Тулы и не доехал 100 километров до дома. Телефон сел, зарядка приказала долго жить, денег 0 (еще по пути ДПС разводить пыталась), бензин – лампа горит. Стоял на трассе без связи и средств. Помог ДПСник тульский, залил на 200 рублей, дотянул до Тулы, и уже там друзья дозаправили и помчал крайние 100 километров добивать. Ситуаций бывает очень много, и по человеку можно определить алкаш он (с перегаром за 10 метров) или нормальный человек, которому действительно надо помочь», – возразил другой.

«Почему не помочь? Я бы дала, а алкашу нет, я их за версту чую. Бабулям всегда даю», – поддержала еще одна женщина.

Было и такое мнение: «Сегодняшняя реальность такова, что "профессиональные" попрошайки, как раз такие – выглядят и одеты часто лучше среднестатистического жителя провинциального города, и да, стреляют они не на бухло. Так выглядит современный паразит, который плюет в лицо добрым делам и принимает их за слабость. Сейчас я скорее подам бомжу, чем такому попавшему в "беду" прилично одетому молодому человеку. Опять же, в полиции вам помогут связаться с вашими родственниками, коллегами, начальством, которые непременно вам помогут. Незачем обирать простых граждан. Ведь вы не пытаетесь за их счет нажиться, так ведь? А близким можно позже вернуть долг. В общем, "эксперимент" не соответствует заявленным целям, он, скорее, показывает, что и в Благовещенске можно заниматься этим грязным "бизнесом". Помогать все же лучше не деньгами, а делом. Можно помочь связаться с родными или подвезти до нужного места, в кафе накормить и так далее».