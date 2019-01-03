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До минус 43 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 4 февраля

До минус 43 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 4 февраля
Фото: Амур.инфо

В понедельник, 4 февраля, в Приамурье ожидается небольшая облачность. В Тындинском, Зейском и Селемджинском районах пройдет слабый снег, в остальных – без осадков. Западный, северо-западный ветер будет слабым, но порывы могут достигать 12 метров в секунду.

Ночью по северу столбики термометров покажут минус 38…43, по югу – минус 28…33, по восточным районам – до минус 40. Днем будет 19…24 градуса мороза, по северо-западным районам – 29...34.

В Благовещенске прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер подует с запада: ночью со скоростью 6-11, днем – 7-12 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 28…30, днем – до 17...19 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

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