ОНФ: в поселке аэропорта благоустройство дворов проводили с нарушением

Благовещенская прокуратура нашла нарушения, допущенные чиновниками мэрии и подрядчиками при благоустройстве дворовых территорий поселка аэропорта. Она была инициирована экспертами регионального отделения Общероссийского народного фронта в Амурской области по обращению жителей двух многоквартирных домов поселка.

Сообщается, что нарушения были допущены чиновниками и подрядной организацией, которая выполняла работы.

Жители домов № 2 и 3 удаленного от центра города поселка пожаловались общественникам на некачественный ремонт дворов, проведенный в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска».

«Горожане, в частности, сообщили о не проведенных строителями работах по устройству лотка водоотведения, монтажу пандусов, а также о нарушении технологии укладки плитки на лестничном марше, вследствие чего облицовка растрескалась и обвалилась. До настоящего времени дефекты не устранены, несмотря на обещания мэрии справиться с этой задачей в августе 2018 года», – рассказала эксперт тематической площадки «Жилье и городская среда» регионального отделения ОНФ в Амурской области Ольга Токарева.

Активисты ОНФ попросили прокуратуру провести проверку по обстоятельствам, изложенным гражданами, в том числе на предмет законности действий должностных лиц администрации Благовещенска и подрядчиков, выполнявших работы по благоустройству дворовых территорий.

В ходе ведомственной проверки правоохранители выяснили, что заказчик и подрядчик на основании дополнительного соглашения к муниципальному контракту исключили устройство пандусов в доме № 2, что явилось нарушением законодательства. Также неправомерным был признан факт не включения в техническое задание пункта об обустройстве пандуса в доме № 3.

«Оба этих обстоятельства незаконны, так как, по выводам прокуратуры, противоречат требованиям законодательства о социальной защите инвалидов и не обеспечивают беспрепятственный доступ людей с ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной инфраструктуры», – отметила Токарева.

Кроме того, из ответа прокуратуры следует, что в течение года после принятия работ и обнаружения дефектов МУ «ГУКС» не приняло мер к понуждению подрядчика устранить недостатки, создать гражданам достойные условия проживания, обеспечить безопасность их жизни и здоровья. В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города в адрес МУ «ГУКС» внесено представление, сообщается на сайте Амурского ОНФ.