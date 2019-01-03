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сегодня, 14:06 7

Умер Кирилл Толмацкий – рэпер Децл

Умер Кирилл Толмацкий – рэпер Децл
Фото: vk.com/russianrastamafia

3 февраля умер один из самых известных рэперов в России Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл. Об этом сообщил в Facebook его отец продюсер Александр Толмацкий. «Кирилла больше нет», – написал он. Децлу было 35 лет.

О смерти Децла также сообщается на его официальной странице ВКонтакте.

Официально причина смерти музыканта не называется. Концертный директор исполнителя Павел Беленец сообщил, что у Толмацкого остановилось сердце. «Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер», – сообщил РЕН ТВ Беленец.

Жена рэпера Юлия Толмацкая подтвердила, что причиной смерти Децла стала остановка сердца.

Фото: соцсети

Накануне Децл опубликовал в Twitter пост о том, что находится на пути между Пермью и Ижевском.

У Толмацкого остался 14-летний сын.

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года. Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии. Он – бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии восемь студийных альбомов. Его дебютный альбом «Кто ты?» разошелся миллионным тиражом. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя». Являлся обладателем двух «Золотых микрофонов». Дебютный трек «Пятница» рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Яковлевича, который продюсировал Децла в дальнейшем, сообщает «Лента.ру».

20 июля 2009 года Кирилл Толмацкий дал концерт в одном из ночных клубов Благовещенска. К этому времени он выступал уже под псевдонимом Le Truk. Народу было немного – около 70 человек. 22 июля экс-Децл дал интервью в программе «Простые вопросы» на «Альфа-канале».

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#память

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    Если так, то мир тебе браза.

    Джа храни тебя.

  • Max-1990

    Max-1990
    2 часа назад

    Мдаа.. В школьные годы ни одна дискотека в лагере без его песен не проходила.. Печальная новость

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    Величайшая потеря для страны

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    AdolfВеличайшая потеря для страны


    Потеря тебя будет, конечно, более великой.

  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    Впервые послушала его "Письмо". Понравилось. Моё познание рэпа началось сегодня. Это Дэцл. Я ж тундра, ни разу рэп не слушала. Очень жаль, когда уходят такие молодые :((

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Очень жаль и очень рано(((

  • Мандрагора

    Мандрагора
    7 минут назад

    Жалко...

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