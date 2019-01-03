Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:41 2

В программе «Вечерний Ургант» Дима Билан перепутал Благовещенск с Хабаровском

В программе «Вечерний Ургант» Дима Билан перепутал Благовещенск с Хабаровском
Фото: скриншот видео

Заслуженный артист России, известный певец Дима Билан перепутал Благовещенск с Хабаровском. Это произошло на шоу «Вечерний Ургант», где артист вспомнил историю о том, как у него во время выступления в одном из городов сначала украли, а через несколько лет вернули рубашку.

История была упомянута в связи с тем, что имя певца фигурирует в учебнике по уголовному праву. Реальную задачу с именем артиста процитировал из учебника ведущий шоу Иван Ургант. Это происходит примерно на 9 минуте фрагмента.

«Два года назад мы нашли тебя в учебнике по уголовному праву. Задача, в которой был упомянут Дима Билан: во время гастрольного тура Димы Билана в город Верхняя Пыжма Катя Булкина проникла в гримерку артиста. Являясь восторженной фанаткой творчества певца, она решила позаимствовать что-нибудь из его гардероба, что несло на себе отпечаток тела кумира. Катя из вороха вещей выбрала синие носки своего кумира, с которыми была задержана бдительной охраной при выходе из гримерки. Вопрос – это настоящий вопрос из учебника уголовного права – совершила ли Катя Булкина преступление?» – прочитал Ургант.

Отвечая на вопрос, как бы сам артист поступил с девушкой, Дима Билан и вспомнил историю с рубашкой, которую в действительности у него украли во время гастролей.

«Я бы простил, но нехорошо, конечно, – сказал певец, комментируя задачу из учебника. – У меня была такая история: как-то в Хабаровске, наверное, лет 8 назад у меня из гримерки сперли рубашку. И через 8 лет ее вернули, она ходила по рукам», – продолжил артист.

«Она приняла участие в избирательной кампании, мэра выбрали и вернули рубашку», – пошутил Ургант.

«Не знаю, что она делала, что ей делали, но она вернулась, и я торжественно, помню, ее застегнул на себе, сказав: "Ребята я не меняюсь". Так приятно было», – завершил рассказ Билан.

Певец во время своих выступлений в Благовещенске неоднократно рассказывал со сцены, что этот случай произошел с ним именно в областном центре Приамурья.

«Здравствуйте, о, прекрасные люди! Как давно я у вас не был. Но я знаю, как вы живете, за новостями слежу. И храню ту рубашку, которую у меня умыкнули из гримерки в один из прошлых приездов!» – говорил в приветственной речи Билан в мае 2017 года, во время концерта в ОКЦ.

Просмотров всего: 5801

#культура #СМИ

распечатать


Общество 1

Народных ведущих «Альфа-канала» определят по умению «пробивать экран» (фото)
Общество 4

В кастинге народных ведущих «Альфа-канала» участвовали ведущий, бизнесмен и криминалист (фото)
Культура 1

Благовещенск присоединился ко Всероссийскому театральному марафону
Общество 1

«Альфа-канал» ждет народных ведущих на кастинг 2 февраля
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Отец

    Отец
    3 часа назад

    Новость конечно огонь ....

    Мож у кого трусы сперли,напишите Амур.имхо

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Да может он в каждом городе рассказывает эту байку про украденную рубашку. Пиар, он такой пиар.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь