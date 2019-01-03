Амурскую чемпионку России Ольгу Батыреву с триумфом встретили в спортшколе (видео)

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Юную чемпионку России Ольгу Батыреву и ее тренера Ольгу Дрейко овациями встретили в стенах родной спортивной школы № 1 Свободного после возвращения из Волгограда с первенства России по легкой атлетике. 15-летняя спортсменка стала чемпионкой страны в толкании ядра.

Победительницу с тренером встречали с букетами и поздравлениями близкие, спортсмены и тренеры. Триумфаторы первенства России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, проходившего в Волгограде, немного смутились при виде коллег и журналистов.

Аплодисменты и поздравления ободряюще подействовали на спортсменку и ее наставницу, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

Ольга Батырева стала победителем первенства России в толкании ядра с результатом 16 метров 14 сантиметров. В декабре 2018 года Ольга побила рекорд Амурской области – 13 метров 9 сантиметров, продержавшийся 36 лет с 1982 года, и установила личный рекорд, отправив ядро на расстояние 16 метров 66 сантиметров.

Тренер девушки – Ольга Дрейко – сама является титулованной спортсменкой и почетным гражданином города Свободного. С 1982 по 1988 год она была членом сборной команды СССР по легкой атлетике и неоднократным серебряным призером чемпионатов СССР.

В 1984 году ей было присвоено звание «Мастер спорта международного класса». В 1985 году она стала победителем Кубка мира в Австралии, становилась победителем и призером международных матчевых встреч. Стаж тренерской работы Ольги Дрейко свыше 27 лет, а ее воспитанники регулярно становились победителями городских, областных и региональных турниров. Всероссийский успех пришел впервые.

Видео: instagram.com/presssluzhba_svb