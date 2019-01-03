Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3февраля
Предыдущая новость
сегодня, 12:19 1

Амурскую чемпионку России Ольгу Батыреву с триумфом встретили в спортшколе (видео)

Амурскую чемпионку России Ольгу Батыреву с триумфом встретили в спортшколе (видео)
Фото: скриншот видео

Юную чемпионку России Ольгу Батыреву и ее тренера Ольгу Дрейко овациями встретили в стенах родной спортивной школы № 1 Свободного после возвращения из Волгограда с первенства России по легкой атлетике. 15-летняя спортсменка стала чемпионкой страны в толкании ядра.

Победительницу с тренером встречали с букетами и поздравлениями близкие, спортсмены и тренеры. Триумфаторы первенства России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, проходившего в Волгограде, немного смутились при виде коллег и журналистов.

Аплодисменты и поздравления ободряюще подействовали на спортсменку и ее наставницу, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

Ольга Батырева стала победителем первенства России в толкании ядра с результатом 16 метров 14 сантиметров. В декабре 2018 года Ольга побила рекорд Амурской области – 13 метров 9 сантиметров, продержавшийся 36 лет с 1982 года, и установила личный рекорд, отправив ядро на расстояние 16 метров 66 сантиметров.

Тренер девушки – Ольга Дрейко – сама является титулованной спортсменкой и почетным гражданином города Свободного. С 1982 по 1988 год она была членом сборной команды СССР по легкой атлетике и неоднократным серебряным призером чемпионатов СССР.

В 1984 году ей было присвоено звание «Мастер спорта международного класса». В 1985 году она стала победителем Кубка мира в Австралии, становилась победителем и призером международных матчевых встреч. Стаж тренерской работы Ольги Дрейко свыше 27 лет, а ее воспитанники регулярно становились победителями городских, областных и региональных турниров. Всероссийский успех пришел впервые.

Видео: instagram.com/presssluzhba_svb

Просмотров всего: 55

#Свободный #спорт

распечатать


Общество 2

В Свободном может появиться детский технопарк «Кванториум»
Спорт

В Благовещенске снег для «Лыжни-2019» придется собирать с поверхности озера
Спорт 1

Амурские тхэквондисты привезли из Приморья 10 медалей

Спорт 1

15-летняя толкательница ядра из Свободного победила на первенстве России
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • kolyakranko

    kolyakranko
    7 минут назад

    Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь