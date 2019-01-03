В Свободном может появиться детский технопарк «Кванториум»

Фото: пресс-служба администрации Свободного

Глава Свободного Владимир Константинов обсудил с заместителем министра образования и науки Амурской области Еленой Лапонниковой план строительства школ и детских садов в Свободном до 2025 года. Также на встрече были подняты вопросы об открытии – «IT-куба» и «Кванториума».

Шла речь о размещении школ и детских садов ближе к разрастающимся жилым микрорайонам города, с учетом разгрузки действующих образовательных учреждений и создания дополнительных необходимых мест.

Кроме того, стоит задача уйти от обучения детей во вторую смену – в Свободном 2 217 детей учатся с обеда и в соответствии с законодательством их необходимо перевести на обучение в первую смену. Введение новых мест в количестве 2 384 практически на 100 процентов будет этому способствовать.

Шла речь и о помещениях для детских современных развивающих центров. Прозвучала идея превратить свободненский Дом детского творчества в единый творческий центр. Отмечается, что пока о конкретике речь не идет. Для «IT-куба» и «Кванториума» необходимо помещение общей площадью около 800 квадратных метров. Для детей было бы удобно размещение в одном помещении, что повысило бы посещаемость площадок.

В понедельник, 4 февраля, запланирован выезд на имеющиеся в городе объекты для изучения их возможностей, сообщает пресс-служба администрации Свободного.