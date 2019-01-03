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Будущих народных ведущих «Альфа-канала» определят по умению «пробивать экран»

Будущих народных ведущих «Альфа-канала» определят по умению «пробивать экран»
Фото: Амур.инфо

В воскресенье, 3 февраля, для желающих стать народными ведущими «Альфа-канала» начался второй этап кастинга. Для молодых людей, которых отобрали по результатам субботнего собеседования, проводят видеопробы.

В общей сложности попробовать свои силы и стать ведущими в день рождения телекомпании пришли около 40 человек. После собеседования, во время которого потенциальным народным ведущим нужно было рассказать о себе и выполнить несколько творческих заданий, руководители трех программ – «Альфа-новости», «Простые вопросы» и «Сканер» отобрали по 6-8 претендентов на видеопробы.

«Видеопробы заключаются в том, что претенденты должны представить себя в роли ведущего и показать, как они умеют говорить в студии, насколько они грамотны, насколько у них хорошая дикция, насколько они телегеничны и есть ли у них то самое свойство, которое мы сами в себе всю жизнь пытаемся развивать – это умение, что называется, "пробивать экран". Уже на собеседовании было видно, что некоторые люди, когда их просили прочитать какие-то тексты на камеру, они моментально включались и преображались. И было видно, что этот человек может стать ведущим», – рассказала Анна Краснобаева, директор отдела новостей.

Первыми в студии телекомпании пришлось осваиваться претендентам на программу «Простые вопросы».

Для нее отобрали 6 человек, которых для видеопроб разбили по парам.

С народными ведущими три программы телекомпании выйдут в эфир 12 февраля.

Затем на сайте Амур.инфо будет выложена видеозапись всех трех передач с их участием. С 13 февраля начнется интернет-голосование за лучшего народного ведущего. Для этого с правой стороны на главной странице сайта появится специальный баннер.

Голосование продлится до 18 февраля, а уже 19 числа будут озвучены результаты на традиционном чаепитии для участников конкурса. Победителей наградят подарками от телекомпании.

Традиционный конкурс «Народный ведущий» на «Альфа-канале» проводится ко дню рождения телекомпании с 2009 года.

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#конкурсы #праздники #СМИ

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Комментарии
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  • kolyakranko

    kolyakranko
    9 минут назад

    Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 3 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://xx.org.ua/moipres

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