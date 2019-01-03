Губернатор Приамурья посетил Малиновский дом-интернат, к которому были претензии

Замечения были высказаны в ноябре, когда соцучреждения области проверяли сотрудники аппарата уполномоченного.

Губернатор осмотрел комнаты, в которых проживают дети, столовую, спортзал и реабилитационные кабинеты. Руководитель учреждения Евгения Куликова рассказала, что одна из незавершенных задач – это достройка корпуса «В».

Василий Орлов отметил, что проблему достройки корпуса поднимали в беседе с министром труда и социальной защиты России Максимом Топилиным. Сейчас минсоцзащите региона необходимо проработать с Минтруда России ранее поданную заявку.

«Корпус построен на 70 %, его возведение началось в 2010 году, но так и не закончилось», – сказала министр соцзащиты населения региона Наталья Киселева.

С вводом в эксплуатацию здания руководство дома-интерната планирует осваивать новые технологии работы с детьми, имеющими ментальные расстройства, в том числе обучать их самостоятельному проживанию. Такая методика адаптации уже сегодня востребована семьями с детьми, страдающими подобными заболеваниями. Сейчас из-за ограниченных площадей дом-интернат не может вместить всех желающих, информирует пресс-служба областного правительства.

«Всего в учреждении сегодня проживает 175 детей, в новом корпусе смогут разместиться еще 120 ребят. Имеется ПСД, но для его завершения требуется еще 120 миллионов рублей», – отметила министр соцзащиты Приамурья.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о многочисленных нарушениях в амурских детдомах. После этого в регионе начались проверки. Нарушения в работе детдомов-интернатов выявила и прокуратура Амурской области.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области