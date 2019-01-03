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сегодня, 10:24 3

Губернатор Приамурья посетил Малиновский дом-интернат, к которому были претензии

Губернатор Приамурья посетил Малиновский дом-интернат, к которому были претензии
Фото: www.amurobl.ru

Губернатор Василий Орлов в ходе рабочей поездки в Бурейский район посетил Малиновский дом-интернат, где проверил качество предоставления услуг детям и состояние учреждения. Ранее при личной встрече с омбудсменом России по правам детей Анной Кузнецовой он обещал взять на контроль работу дома-интерната.

Замечения были высказаны в ноябре, когда соцучреждения области проверяли сотрудники аппарата уполномоченного.

Губернатор осмотрел комнаты, в которых проживают дети, столовую, спортзал и реабилитационные кабинеты. Руководитель учреждения Евгения Куликова рассказала, что одна из незавершенных задач – это достройка корпуса «В».

Василий Орлов отметил, что проблему достройки корпуса поднимали в беседе с министром труда и социальной защиты России Максимом Топилиным. Сейчас минсоцзащите региона необходимо проработать с Минтруда России ранее поданную заявку.

«Корпус построен на 70 %, его возведение началось в 2010 году, но так и не закончилось», – сказала министр соцзащиты населения региона Наталья Киселева.

С вводом в эксплуатацию здания руководство дома-интерната планирует осваивать новые технологии работы с детьми, имеющими ментальные расстройства, в том числе обучать их самостоятельному проживанию. Такая методика адаптации уже сегодня востребована семьями с детьми, страдающими подобными заболеваниями. Сейчас из-за ограниченных площадей дом-интернат не может вместить всех желающих, информирует пресс-служба областного правительства.

«Всего в учреждении сегодня проживает 175 детей, в новом корпусе смогут разместиться еще 120 ребят. Имеется ПСД, но для его завершения требуется еще 120 миллионов рублей», – отметила министр соцзащиты Приамурья.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о многочисленных нарушениях в амурских детдомах. После этого в регионе начались проверки. Нарушения в работе детдомов-интернатов выявила и прокуратура Амурской области.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

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#губернатор #дети #здоровье #соцзащита

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    24 минуты назад

    Очень хорошо, что таким детским учреждениям уделяется внимание, в т.ч. и на уровне губернатора! Это правильно! Кстати, как-то на форумах уже задавался вопрос, а куда больные дети, при достижении 18-летия направляются, уже во взрослые интернаты? Какие есть в области для них? Как там их «приживаемость» и «выживаемость», за этим есть контроль и учет? Есть статистика за последнее лет двадцать – за 2000-2019 гг. и особенно за тяжелые 1990-е годы? Она позитивная?

  • vertex

    vertex
    20 минут назад

    В Новокиевский увал съездите и посмотрите, как они здоровые железные сани с огромной бочкой помоев возят вручную на дальние расстояния свиней на подхозе кормить.

  • kolyakranko

    kolyakranko
    5 минут назад

    Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 3 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://xx.org.ua/moipres

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