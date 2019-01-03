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3февраля
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сегодня, 10:10 1

Область припорошит снегом: прогноз погоды в Приамурье на 3 февраля

Область припорошит снегом: прогноз погоды в Приамурье на 3 февраля
Фото: Амур.инфо

В воскресенье, 3 февраля, в Амурской области в большинстве районов пройдет слабый снег. Ветер дует с северо-запада со скоростью 2-7, местами до 12 метров в секунду. На севере термометры покажут 20…25, местами – до 35 градусов мороза. По югу температура опустится до 16…21 градуса.

В Благовещенске в воскресенье днем будет облачно с прояснениями, пройдет слабый снег. Северо-западный ветер дует со скоростью 6-11 метров в секунду. Термометры покажут 16…18 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

«Зимние циклоны в регионе редко бывают продолжительными и с обильными осадками. Но у них есть одно несомненное преимущество – в период продолжительных сильных морозов они несут кратковременное отступление зимней стужи. Вот и сейчас территория Приамурья находится под влиянием южного циклона, приземный центр которого смещается далеко на северо-востоке Китая. Ночные температуры на севере области повысились на 4...6, в центральных и южных районах на 10...16 градусов», – сообщают специалисты.

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#погода

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Комментарии
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  • kolyakranko

    kolyakranko
    9 минут назад

    Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 3 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://xx.org.ua/moipres

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