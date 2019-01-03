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сегодня, 09:45 19

Благодаря подрывам оползня Бурейская ГЭС может работать в штатном режиме

Благодаря подрывам оползня Бурейская ГЭС может работать в штатном режиме
Фото: министерство обороны РФ

Военные специалисты устранили угрозу подтопления отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений БАМа из-за обрушения скального массива. Благодаря пропускной способности проделанной протоки поднялся уровень воды в водохранилище.

«Риски уменьшения воды для работы гидроэлектростанции и подтопления населенных пунктов на сегодняшний день сняты. Специалистами Минобороны совместно с экспертами Русгидро проведено совещание по детальному планированию второго этапа с целью расширения протоки для выхода её на то русло, которое было изначально до схода скального грунта» – подчеркнул заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

В настоящее время военнослужащие сводного отряда Минобороны России проводят работы по расширению оборудованной протоки в завале скальных пород на реке Бурее методом подрывов берегов прорана кумулятивными зарядами. Высвобожденный после подрывов грунт и порода течением уносится течением в Бурейское водохранилище.

Длина протоки в месте обвала горных пород составляет около 200 метров и шириной 35 метров, глубина - около 19-20 метров. Пропускная способность проделанной протоки составляет около 600 кубометров в секунду, что позволило поднять уровень воды в водохранилище.

С целью недопущения затора в образованном канале военнослужащими ведется работа по подрыву льда в верхней части прораны. За последние сутки в район проведения работ доставлено более 20 тонн взрывчатых веществ и инженерных боеприпасов

Генеральный директор Бурейской ГЭС Александр Гаркин заявил, что нормализация работы Бурейской ГЭС стала возможной благодаря качественной и оперативной работе специалистов Минобороны, которые в кратчайшие сроки пробили протоку в завале скальных пород на реке.

Он добавил, что на следующем этапе военнослужащие планируют углубить протоку, что позволит Бурейской ГЭС выйти на зимний режим генерирования электроэнергии, сообщает РИА Новости.

Как сообщало Амур.инфо обрушение скального массива на реке Бурее произошло в декабре 2018 года. По поручению президента России Владимира Путина для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища задействованы силы и средства Минобороны России.

Просмотров всего: 792

#военные #Дальний Восток #энергетика

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Tandem

    Tandem
    2 часа назад

    Военные красавчики. Всегда так, когда они делом занимаются.

  • Ыукпун

    Ыукпун
    2 часа назад

    Классные 200 м для сплава - там ща категория похоже 5+ с учетом перепада высот. А если стартовать во время Ч...

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Ну хоть, амурчанам дешёвая электроэнергия придёт от щедрой "Русгидро".

  • NK

    NK
    1 час назад

    Tandem

    Военные красавчики. Всегда так, когда они делом занимаются.



    Своим делом.

  • NK

    NK
    1 час назад

    vertex

    Ну хоть, амурчанам дешёвая электроэнергия придёт от щедрой "Русгидро".



    Какая связь?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Дейстительно, какая связь между энергией воды и ГЭС.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    ГЭС коммерческое предприятие, а военные и МЧС оплачиваются из бюджета. Думаю, что топменеджеры РусГидры должны раскошелится и компенсировать бюджету затраты.

    Позабыли чего Рыжий Короткову про тарифы во время пуска первого агрегата сказал по поводу снижения тарифов?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Компенсируют из карманов амурчан.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    vertex

    Компенсируют из карманов амурчан.



    Так и будет если губер под контроль не возьмёт и не спасует перед кошельками толстыми.

  • full

    full
    1 час назад

    vertex

    Компенсируют из карманов амурчан.



    Все правильно - мы же за оползнем не уследили. Или хабаровчане?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    ГЭС то в АО. А бабло в Москву. А сосут с амурчан.

  • full

    full
    1 час назад

    vertex

    ГЭС то в АО. А бабло в Москву. А сосут с амурчан.



    А оползень?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    vertex

    ГЭС то в АО. А бабло в Москву. А сосут с амурчан.



    Ничего личного, обыкновенный колониальный строй в действии.

    Вся РФ по этой схеме грабится.

  • Это не всё

    Это не всё
    53 минуты назад

    А,рыба то пошла?

  • vertex

    vertex
    52 минуты назад

    Порода после взрыва пошла и прочий мусор.

  • vertex

    vertex
    50 минут назад

    full

    vertex

    ГЭС то в АО. А бабло в Москву. А сосут с амурчан.



    А оползень?



    Уплыл в АО, сейчас хабаровчане запросят сумму большую в валюте, за то, что их землю незаконно себе прихватизировали с потоком воды.

  • postal

    postal
    36 минут назад

    vertex
    full

    vertex

    ГЭС то в АО. А бабло в Москву. А сосут с амурчан.



    А оползень?



    Уплыл в АО, сейчас хабаровчане запросят сумму большую в валюте, за то, что их землю незаконно себе прихватизировали с потоком воды.


    Инфа 146 процентов?

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    17 минут назад

    инфа будет после межевания.

  • kolyakranko

    kolyakranko
    8 минут назад

    Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

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