Благодаря подрывам оползня Бурейская ГЭС может работать в штатном режиме

Фото: министерство обороны РФ

Военные специалисты устранили угрозу подтопления отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений БАМа из-за обрушения скального массива. Благодаря пропускной способности проделанной протоки поднялся уровень воды в водохранилище.

«Риски уменьшения воды для работы гидроэлектростанции и подтопления населенных пунктов на сегодняшний день сняты. Специалистами Минобороны совместно с экспертами Русгидро проведено совещание по детальному планированию второго этапа с целью расширения протоки для выхода её на то русло, которое было изначально до схода скального грунта» – подчеркнул заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

В настоящее время военнослужащие сводного отряда Минобороны России проводят работы по расширению оборудованной протоки в завале скальных пород на реке Бурее методом подрывов берегов прорана кумулятивными зарядами. Высвобожденный после подрывов грунт и порода течением уносится течением в Бурейское водохранилище.

Длина протоки в месте обвала горных пород составляет около 200 метров и шириной 35 метров, глубина - около 19-20 метров. Пропускная способность проделанной протоки составляет около 600 кубометров в секунду, что позволило поднять уровень воды в водохранилище.

С целью недопущения затора в образованном канале военнослужащими ведется работа по подрыву льда в верхней части прораны. За последние сутки в район проведения работ доставлено более 20 тонн взрывчатых веществ и инженерных боеприпасов

Генеральный директор Бурейской ГЭС Александр Гаркин заявил, что нормализация работы Бурейской ГЭС стала возможной благодаря качественной и оперативной работе специалистов Минобороны, которые в кратчайшие сроки пробили протоку в завале скальных пород на реке.

Он добавил, что на следующем этапе военнослужащие планируют углубить протоку, что позволит Бурейской ГЭС выйти на зимний режим генерирования электроэнергии, сообщает РИА Новости.

Как сообщало Амур.инфо обрушение скального массива на реке Бурее произошло в декабре 2018 года. По поручению президента России Владимира Путина для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища задействованы силы и средства Минобороны России.