В одной из школ Якутска отказывались принимать русскоязычных детей

В Якутске жители одного из микрорайонов оказались в непростой ситуации. Встал вопрос, что их дети не смогут ходить в прежнюю школу, не соответствующую требованиям пожарной безопасности. При этом в ближайшей школе их русскоговорящих детей отказались принимать, так как школа национальная.

В такое положение попали жители 203 микрорайона. Национальную школу «Айыы Кыhата» там открыли 23 декабря 2018 года. Те, кто живет в новом микрорайоне, хотят, чтобы их дети ходили в школу рядом с домом. Некоторые из них не говорят на якутском языке. В свою очередь руководство «Айыы Кыhата» и некоторые родители учеников выступают против открытия русскоязычных классов, сообщает портал News.Ykt.Ru.

При этом из-за претензий по пожарной безопасности могут закрыть дополнительные классы для учеников начальной школы в другой школе.

Активисты планируют выйти в феврале на митинг в поддержку обучения на родном – якутском языке. Об этом рассказал представитель родительского комитета школы «Айыы Кыhата».

«Мы планируем провести митинг, но официальное решение еще не принято. Дело в том, что нарушаются конституционные права детей на обучение и воспитание на родном языке. (…) Мы против, поскольку это противоречит концепции обучения в «Айыы Кыhата». Дети поступали именно в национальную школу. И сейчас такая ситуация: без ведома родителей может в корне измениться программа обучения и воспитания», – сообщил один из родителей.

После того как ситуация была предана огласке, ею заинтересовалась уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, сообщают федеральные СМИ. Информацию опровергли и глава региона, и директор школы.

Позднее появилась информация, что вторая школа в микрорайоне будет построена к концу 2020 года, до этого времени будут созданы дополнительные классы, которые будут размещены в новом здании Детской школы искусств в 203 микрорайоне.