Гороскоп на 3 февраля: Рыбам улыбнется удача, а Овны сделают доброе дело

Восход Солнца: 08:01

Заход Солнца: 17:25

Солнце в Водолее.

Овен. Продолжайте делать добро и когда-нибудь вы определенно спасете этот мир. Овны, перестаньте требовать от людей больше, чем они могут.

Телец. Удачно будут складываться отношения с любимыми, вы будете в центре внимания. Жизнь изменится. Связи расширятся. Взгляд на мир станет более углубленным.

Близнецы. Интриги, зависть, неожиданные препятствия могут отдалить осуществление ваших планов. Возникнет необходимость в помощи друзей, влиятельных людей.

Рак. Возможны конфликты, крупные аварии и активизация криминальных слоев общества. По гороскопу представители этого знака могут оказаться пострадавшей стороной.

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Гороскоп на 1 – 7 февраля

Лев. Звезды не советуют Вам слишком увлекаться шопингом, даже если денег достаточно для таких действий. Вопросы материального характера сегодня уязвимы.

Дева. Звезды обещают представителям этого знака замечательный день, когда Девы услышат не только пение птиц и шелест первых листочков, но и свой внутренний голос.

Весы. Данный день благоприятен как для увеселительных мероприятий, так и для деловых встреч и переговоров.

Скорпион. Возможны серьезные проблемы в финансовой сфере. Если Скорпионы не выплатят долги и налоги, то неприятности вырастут до небес.

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Стрелец. Сегодня вы получите предложение о дополнительном заработке – не спешите соглашаться, возможно, вас хотят обмануть.

Козерог. Утром Козероги могут поставить в приоритет личный комфорт. В это время желательно избегать начинаний и лишнего беспокойства, получать от жизни удовольствие и запасаться приятными впечатлениями.

Водолей. Вам не стоит ждать перемен ранее вечера. Выжидание и уединение будут иметь свои преимущества. Например, позволят вам избежать заведомо невыгодного компромисса или не дадут проявить слабость.

Рыбы. Сегодня на вашей улице случится веселый праздник — вы заслужили и денежные, и романтические сюрпризы. Но помните — фортуна не приходит в гости просто так.

Астролог: Вальдемар Небоходцев