Астролог рассказала о том, как правильно спланировать свадьбу по звездам

В выборе даты для свадебного торжества у каждого есть свои предпочтения. Кто-то любит лето, а кто-то – весну, а кому-то важно спланировать так, чтобы бракосочетание совпало с отпуском или приездом родственников издалека, другие руководствуются религиозными убеждениями, третьим непременно важно, чтобы дата была «красивой», а кто-то верит в приметы, считая, например, что нельзя жениться в мае или високосный год.

Астролог Анна Вольницкая рассказала, что дата свадьбы может оказать на дальнейшую семейную жизнь очень большое влияние, как положительное, так и отрицательное. С точки зрения астрологии выбор благоприятного дня для бракосочетания может стать очень важным в закладке фундамента будущего семейного счастья.

Конечно, большое значение имеет и сам гороскоп совместимости жениха и невесты, по которому можно судить о том, какой изначально у пары потенциал. Но идеальные отношения встречаются редко, и в этом случае выбор удачной даты свадебного торжества может стать своего рода подстраховкой. Неблагоприятный день может внести дальнейший вклад в разрушение союза, и, напротив, правильно подобранная дата позволит снять напряжение, сгладить острые углы в отношениях и удержать супругов от развода.

Выбрать для каждой пары самый лучший день для того, чтобы связать себя узами брака, под силу профессиональному астрологу, который в своих расчетах будет учитывать индивидуальное расположение планет в гороскопах будущих супругов. К тому же астролог может подобрать не только день, но еще и время регистрации. Однако есть общие рекомендации, которых желательно придерживаться.

Планируя свадьбу, полезно заглянуть в лунный календарь. В загс лучше отправляться на растущей Луне. Хорошо, если Луна при этом находится в знаке, в котором она особенно сильна – Раке или Тельце, или в знаке партнерства – Весах. А вот в полнолуния и дни затмений связывать себя узами брака не рекомендуется. В 2019 году будут еще три затмения – 2 и 16 июля, а также 26 декабря. Лучшие дни для свадьбы с учетом фазы Луны и ее благоприятного расположения в знаках Зодиака в 2019 году – 12, 13, 16, 22 февраля, 12, 15 марта, 8 апреля, 15 мая, 1, 2, 11 июня, 22, 23, 26, августа, 1, 18, 19, 24 сентября, 16, 17 ноября, 13, 20 декабря.

Также считается, что официально скреплять свой союз лучше, когда планета любви Венера пребывает в сильном для себя знаке. Это знаки Тельца и Весов. В этих знаках Венера будет находиться с 16 мая по 9 июня и с 15 сентября по 8 октября. Нежелательно связывать себя узами Гименея, когда Венера в слабых для нее знаках – Овне (с 21 апреля по 14 мая) и Скорпионе (с 9 октября по 2 ноября).

Выбрать идеальный свадебный день с учетом всех астрологических влияний не так уж просто. Действительно благоприятных дней для брачной церемонии, даже на протяжении года, найти удается немного, особенно, если еще учитывать традиционные свадебные субботы или пятницы. Идеальных гороскопов не бывает, наряду с позитивными космическими влияниями, нередко действуют и напряженные. И задача астролога не искать момента, когда этого негатива совсем не будет, а выбрать оптимальный день, без явных, жестких противопоказаний. А также по возможности попытаться неблагоприятный астрологический фактор разместить в гороскопе так, чтобы он приносил, как можно меньше вреда. Например, подобрать время так, чтобы какая-нибудь зловредная планета оказалась в таком секторе гороскопа, где ей будет сложно проявить себя.

Но, когда бы ни был заключен ваш брак, помните, что важны все равно не даты, а ваши реальные отношения, то, что вы можете и хотите для них сделать. Готовность пойти навстречу друг другу и терпение помогут сохранить любовь и тепло в ваших сердцах на долгие годы.

Астролог: Анна Вольницкая