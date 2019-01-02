Почти через три месяца после пропажи благовещенец найден мертвым

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Андрей Майстренко пропал незадолго до своего дня рождения. Его искали полицейские и волонтеры. Супруге Андрея пришлось уйти с работы, так как не на кого было оставить младшего ребенка.

«Яна звонила ему все это время. С 1 ноября телефон был недоступен, потом ночью пришло сообщение – абонент в сети. Она тут же ему набрала, но телефон снова был недоступен и больше не появлялся в сети», – рассказала Наталья, родственница погибшего.

Тело Андрея Майстренко нашли 29 января в районе торговой базы по Новотроицкому шоссе. «Он был замерзший. Яна его опознала… Причину и время наступления смерти еще устанавливают», – добавила Наталья.

Супруга погибшего воспитывает двоих детей и в настоящее время не работает. Женщина просит помочь организовать похороны Андрея. Все, кто готов перечислить любую посильную сумму, могут сделать перевод на карту Сбербанка: 4276 0300 1615 2544. Карта принадлежит родственнице Андрея, Наталье Александровне; ее номер: +7-963-807-01-34.