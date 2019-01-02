Мужчина, застреленный на картодроме, был жителем Благовещенска

Погибшему было 37 лет, он жил в Благовещенске. «Проводится доследственная проверка. Специалистам предстоит установить, был ли убит погибший или же покончил жизнь самоубийством», – сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» старший помощник руководителя СУ СК России по Амурской области Алексей Лубинский.

Решение о возбуждении уголовного дела может быть принято после завершения доследственной проверки.

Тело мужчины обнаружили в пятницу, 1 февраля, на территории благовещенского картодрома. Возле автомобиля стояло раскладное кресло, в котором сидел мужчина с ранением в голову. К креслу было прислонено оружие.