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сегодня, 19:41 0

Мужчина, застреленный на картодроме, был жителем Благовещенска

Мужчина, застреленный на картодроме, был жителем Благовещенска
Фото: www.amur.info

В Благовещенске следователи установили личность мужчины, найденного застреленным на картодроме. Как сообщало ИА «Амур.инфо», тело погибшего находилось в раскладном стуле, рядом стояло оружие.

Погибшему было 37 лет, он жил в Благовещенске. «Проводится доследственная проверка. Специалистам предстоит установить, был ли убит погибший или же покончил жизнь самоубийством», – сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» старший помощник руководителя СУ СК России по Амурской области Алексей Лубинский.

Решение о возбуждении уголовного дела может быть принято после завершения доследственной проверки.

Тело мужчины обнаружили в пятницу, 1 февраля, на территории благовещенского картодрома. Возле автомобиля стояло раскладное кресло, в котором сидел мужчина с ранением в голову. К креслу было прислонено оружие.

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#криминал #происшествия

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