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сегодня, 18:33 2

«Тойота» бесплатно отремонтирует подушки безопасности

«Тойота» бесплатно отремонтирует подушки безопасности
Фото: www.gost.ru

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программы по отзыву 84 257 автомобилей марки Toyota. Отзыву подлежат модели Hilux, Auris, Corolla, а также Lexus ES350, GX 460, IS250, IS250C, IS-F.

Причиной отзыва автомобилей, проданных с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018 года, является вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности водителя или переднего пассажира при аварии.

Транспортное средство примут в ближайшем дилерском центре для проведения ремонтных работ – замены газогенератора подушки безопасности. Эти работы проведут бесплатно. Владельцы машин могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта.

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#транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Королла 2011 года? Это как:???

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад



    Транспортное средство примут в ближайшем дилерском центре для проведения ремонтных работ - замены газогенератора подушки безопасности.



    В техцентре "Рублевский"..

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