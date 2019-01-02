«Тойота» бесплатно отремонтирует подушки безопасности

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программы по отзыву 84 257 автомобилей марки Toyota. Отзыву подлежат модели Hilux, Auris, Corolla, а также Lexus ES350, GX 460, IS250, IS250C, IS-F.

Причиной отзыва автомобилей, проданных с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018 года, является вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности водителя или переднего пассажира при аварии.

Транспортное средство примут в ближайшем дилерском центре для проведения ремонтных работ – замены газогенератора подушки безопасности. Эти работы проведут бесплатно. Владельцы машин могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта.