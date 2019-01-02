«Дальневосточные» китайцы уезжают домой на Новый год

В преддверии китайского Нового года, национального Праздника весны, граждане КНР, которые ведут бизнес и учатся на Дальнем Востоке, закрывают торговые точки и кафе, покидают вузы и массово отправляются на родину. Пограничные пункты пропуска в праздничные дни приостанавливают работу на целую неделю.

В текущем году китайский Новый год приходится на 5 февраля, а нерабочие дни в КНР продлятся с 4 по 10 февраля. Как сообщает Biang.ru, на традиционные каникулы закрывается большинство пунктов пропуска на госгранице с соседями. С 4 по 7 февраля закрываются пассажирские и грузовые пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ, с 4 по 10 февраля – Поярково – Сюнькэ в Приамурье.

«В течение ряда лет сотрудники пункта пропуска отмечают, что за две недели до китайского Нового года количество граждан КНР, выезжающих на родину, возрастает. А через две недели после завершения праздников увеличивается количество китайцев, въезжающих в Россию», – сообщил представитель Хабаровской таможни.

В приграничном с Хэйхэ Благовещенске на 5 и 6 февраля закрываются торговые центры, где торгуют предприниматели из Китая, и кафе китайской кухни. Город на праздники покидают и те граждане Китая, которые продают товары на вещевом рынке. Жители Приамурья также отмечают, что китайские бизнесмены охотнее торгуются перед Новым годом, так как торопятся домой.