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сегодня, 16:16 7

Клиентов Сбербанка атакуют мошенники, почти неотличимые от реальных сотрудников

Клиентов Сбербанка атакуют мошенники, почти неотличимые от реальных сотрудников
Фото: www.amur.info

Клиенты Сбербанка стали жертвами чрезвычайно продвинутых мошенников, которые звонят с номеров самого банка, знают почти всю информацию по счетам и грозят списанием средств. Злоумышленникам известны даже паспортные данные собеседников.

Сообщения о новом виде мошенничества появились в социальных сетях. При звонке на мобильных телефонах потенциальных жертв определяются настоящие номера телефона Сбербанка: 900 и +7 (495) 500-55-50. Они указаны как контактные на обратной стороне карт Сбербанка. Чтобы развеять сомнения, клиентам также отправляли SMS с подтверждением с короткого номера 900, который имитировал сообщение от банка, и предоставляли информацию об остатках на счетах или о последних транзакциях, сообщает Newsru.com.

Мошенники предупреждают клиентов банка о попытке несанкционированного списания средств с карты, при этом злоумышленникам известны даже паспортные данные собеседника. Один из клиентов рассказал, что избавился от навязчивых звонков только путем блокировки карты. Еще одна клиентка банка, заподозрив неладное, сообщила мошенникам, что перезвонит в службу поддержки, и получила ответ, что в таком случае произойдет списание средств «такому-то гражданину», и разбираться придется уже не с банком, а с платежной системой. Практически единственный способ защититься – перезванивать в банк.

В Сбербанке заверили, что внимательно изучают подобные случаи и постоянно совершенствуют систему защиты. Там напомнили, что сотрудники банка никогда не звонят клиентам с подобными вопросами. Пока же клиентам Сбербанка остается только проверять подозрительные звонки, самостоятельно перезванивая в банк по любому из официальных номеров.

Специалисты по информационной безопасности считают, что осведомленность преступников о состоянии счетов говорит об утечке в банке.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Sah

    Sah
    2 часа назад



    знают почти всю информацию по счетам и грозят списанием средств. Злоумышленникам известны даже паспортные данные собеседников



    да неужели? и откуда же они ее знают интересно, не от работников ли самого банка, торгующих этими данными?

  • Sah

    Sah
    2 часа назад



    Специалисты по информационной безопасности считают, что осведомленность преступников о состоянии счетов говорит об утечке в банке.



    специалисты, так это вам любой не специалист скажет

  • kolyagrunov

    kolyagrunov
    2 часа назад

    Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

  • Румит

    Румит
    2 часа назад

    Какая же ответственность у банка перед клиентов в соответствие с ФЗ о персональных данных. Ну а дозвониться сбербанку как всегда невозможно.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Нужно просто себе уяснить и прям на подкорку записать, что сотрудники банка никогда не будут звонить по таким "мелочам" как несанкционированное списание денежных средств со счета клиента, так как клиентов много, а сотрудников мало.

  • Долгий

    Долгий
    1 час назад

    А знают всю информацию, т к мошенники так же являются сотрудниками банка )) и это не случайность, а целая система, они не звонят мне, потому что к меня на карте 1500 максимум, зп получаю на карту втб, а вот теще звонят, она там подкоптила немножко, все покоя им не даёт)

  • Долгий

    Долгий
    1 час назад

    А знают всю информацию, т к мошенники так же являются сотрудниками банка )) и это не случайность, а целая система, они не звонят мне, потому что к меня на карте 1500 максимум, зп получаю на карту втб, а вот теще звонят, она там подкоптила немножко, все покоя им не даёт)

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