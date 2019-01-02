Клиентов Сбербанка атакуют мошенники, почти неотличимые от реальных сотрудников

Клиенты Сбербанка стали жертвами чрезвычайно продвинутых мошенников, которые звонят с номеров самого банка, знают почти всю информацию по счетам и грозят списанием средств. Злоумышленникам известны даже паспортные данные собеседников.

Сообщения о новом виде мошенничества появились в социальных сетях. При звонке на мобильных телефонах потенциальных жертв определяются настоящие номера телефона Сбербанка: 900 и +7 (495) 500-55-50. Они указаны как контактные на обратной стороне карт Сбербанка. Чтобы развеять сомнения, клиентам также отправляли SMS с подтверждением с короткого номера 900, который имитировал сообщение от банка, и предоставляли информацию об остатках на счетах или о последних транзакциях, сообщает Newsru.com.

Мошенники предупреждают клиентов банка о попытке несанкционированного списания средств с карты, при этом злоумышленникам известны даже паспортные данные собеседника. Один из клиентов рассказал, что избавился от навязчивых звонков только путем блокировки карты. Еще одна клиентка банка, заподозрив неладное, сообщила мошенникам, что перезвонит в службу поддержки, и получила ответ, что в таком случае произойдет списание средств «такому-то гражданину», и разбираться придется уже не с банком, а с платежной системой. Практически единственный способ защититься – перезванивать в банк.

В Сбербанке заверили, что внимательно изучают подобные случаи и постоянно совершенствуют систему защиты. Там напомнили, что сотрудники банка никогда не звонят клиентам с подобными вопросами. Пока же клиентам Сбербанка остается только проверять подозрительные звонки, самостоятельно перезванивая в банк по любому из официальных номеров.

Специалисты по информационной безопасности считают, что осведомленность преступников о состоянии счетов говорит об утечке в банке.