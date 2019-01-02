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сегодня, 15:56 4

С марта в РФ начнут маркировать товары

С марта в РФ начнут маркировать товары
Фото: Амур.инфо

В этом году в России начнется поэтапное введение обязательной маркировки ряда промтоваров. Сроки введения маркировки молока пока согласовываются. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе визита в Центр развития перспективных технологий.

«Эксперимент реализуется уже достаточно длительный срок по маркировке медицинских изделий и табака. Приступаем уже к обязательной маркировке с марта, это касается табачных изделий. С 1 июля – обувь и в конце года – легкая промышленность», – цитирует министра «Российская газета».

Также предполагается введение маркировки молочной продукции. «Сейчас мы находимся на этапе согласования в правительстве сроков, когда это будет реализовано. Я надеюсь, что в ближайшее время», – сказал Мантуров.

Маркировка вводится с целью противодействия обороту с контракта и фальсификата на рынке. «Это наиболее современный формат борьбы с этими явлениями», – подчеркнул Денис Мантуров.

Вторая цель – улучшение качества сбора налогов и акцизов по широкому перечню товаров.

Оператором системы является Центр развития перспективных технологий.

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#производство #торговля

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Комментарии
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  • kolyagrunov

    kolyagrunov
    2 часа назад

    Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

  • anschutka

    anschutka
    33 минуты назад



    Вторая цель – улучшение качества сбора налогов и акцизов по широкому перечню товаров



    Это первая и единственная цель

  • жыгули

    жыгули
    21 минута назад

    еслибы,на самой маркировке усманов и компаньоны заработают,на одних сигаретах только от 6 млрд рублей в год

  • жыгули

    жыгули
    20 минут назад

    по сути это просто еще 1 налог,от маркировки мехов чтото сборы не выросли,лажа это

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