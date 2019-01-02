С марта в РФ начнут маркировать товары

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В этом году в России начнется поэтапное введение обязательной маркировки ряда промтоваров. Сроки введения маркировки молока пока согласовываются. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе визита в Центр развития перспективных технологий.

«Эксперимент реализуется уже достаточно длительный срок по маркировке медицинских изделий и табака. Приступаем уже к обязательной маркировке с марта, это касается табачных изделий. С 1 июля – обувь и в конце года – легкая промышленность», – цитирует министра «Российская газета».

Также предполагается введение маркировки молочной продукции. «Сейчас мы находимся на этапе согласования в правительстве сроков, когда это будет реализовано. Я надеюсь, что в ближайшее время», – сказал Мантуров.

Маркировка вводится с целью противодействия обороту с контракта и фальсификата на рынке. «Это наиболее современный формат борьбы с этими явлениями», – подчеркнул Денис Мантуров.

Вторая цель – улучшение качества сбора налогов и акцизов по широкому перечню товаров.

Оператором системы является Центр развития перспективных технологий.