Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:32 10

Рассматривается возможность запуска с Восточного аппаратов с помощью «Тополя»

Рассматривается возможность запуска с Восточного аппаратов с помощью «Тополя»
Фото: Роскосмос, Марина Лысцева

«Роскосмос» рассматривает возможность возобновления запусков на орбиту космических аппаратов с помощью межконтинентальных баллистических ракет «Тополь» по проекту «Старт-1». Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

28 января на космодром Восточный прибыла комиссия под руководством исполнительного директора по обеспечению качества и надежности Александра Лопатина, пишет РБК. В «Роскосмосе» рассказали, что специалисты изучили предполагаемые места строительства объектов наземной инфраструктуры для космического ракетного комплекса. Результаты работы комиссии используют при разработке проектов для программы создания комплекса на 2020–2030 годы.

В середине мая 2018 года агентство РИА Новости узнало у источника, что баллистические ракеты «Тополь», срок службы которых подходит к концу, могут начать использовать для запуска спутников. В 2016 году с такой идеей выступил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, однако тогда идея не получила развития.

Ракеты «Тополь» ранее уже использовались для космических стартов. С 1993 года по 2006 год с мобильной пусковой установки с космодромов Плесецк и Свободный (сейчас – это Восточный) было проведено семь пусков ракет-носителей «Старт-1», созданных на базе ракет «Тополь». Из них шесть завершились успехом. Для проведения пусков ракета требовала модернизации боевой версии в космический носитель.

Просмотров всего: 496

#космодром

распечатать


Общество 1

В суд ушло очередное дело о хищениях при строительстве Восточного
Общество 8

На 2019 год Роскосмос запланировал пять пусков с Восточного
Происшествия 14

Экс-главу «Дальспецстроя» Дмитрия Савина нашли мертвым в Москве
Общество

На предприятии, управляющем космодромом Восточный, назначен гендиректор

Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • kolyagrunov

    kolyagrunov
    2 часа назад

    Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 3 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://xx.org.ua/moipres

  • крымчанин

    крымчанин
    2 часа назад

    Самая экологичная ракета судного дня

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Пусть у себя в особняках запускают эти генералы - полковники и прочие рогозины.

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    сплошной гептил

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Как увещевали учёные и прочие ряженные перед строительством космодрома, всё данное не вредно и даже полезно.

    Вот пусть и остограммятся своими баснями.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    какой гептил, это вообще твердотопливная ракета.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    На угле пусть запускают, кочегарами поставить деятелей Роскосмоса.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    49 минут назад

    Nabivachev

    какой гептил, это вообще твердотопливная ракета.



    Сублимированный гептил?

  • OT

    OT
    42 минуты назад

    Теперь эта власть открыто народ за скотину считает и не будет считаться с возмущениями. Они нас мол не рожали и т.д.

  • anschutka

    anschutka
    36 минут назад

    Следующий на очереди - батут

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь