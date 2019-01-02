Рассматривается возможность запуска с Восточного аппаратов с помощью «Тополя»

«Роскосмос» рассматривает возможность возобновления запусков на орбиту космических аппаратов с помощью межконтинентальных баллистических ракет «Тополь» по проекту «Старт-1». Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

28 января на космодром Восточный прибыла комиссия под руководством исполнительного директора по обеспечению качества и надежности Александра Лопатина, пишет РБК. В «Роскосмосе» рассказали, что специалисты изучили предполагаемые места строительства объектов наземной инфраструктуры для космического ракетного комплекса. Результаты работы комиссии используют при разработке проектов для программы создания комплекса на 2020–2030 годы.

В середине мая 2018 года агентство РИА Новости узнало у источника, что баллистические ракеты «Тополь», срок службы которых подходит к концу, могут начать использовать для запуска спутников. В 2016 году с такой идеей выступил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, однако тогда идея не получила развития.

Ракеты «Тополь» ранее уже использовались для космических стартов. С 1993 года по 2006 год с мобильной пусковой установки с космодромов Плесецк и Свободный (сейчас – это Восточный) было проведено семь пусков ракет-носителей «Старт-1», созданных на базе ракет «Тополь». Из них шесть завершились успехом. Для проведения пусков ракета требовала модернизации боевой версии в космический носитель.