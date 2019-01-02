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2февраля
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сегодня, 14:42 0

В кастинге народных ведущих «Альфа-канала» участвовали бизнесмен и криминалист

Благовещенская телекомпания «Альфа-канал» готовится отметить 18-летие. В преддверии дня рождения состоялся традиционный кастинг народных ведущих. За 2 часа 20 минут в отборе приняли участие 36 претендентов. Среди них были танцовщицы, воспитатель и даже криминалист.

Возраст большинства желающих попасть в телевизор – от 20 до 30 лет. На этот раз на кастинг пришли артисты и студенты, медики, ютуб-блогер, учительница иностранного языка, воспитатель, пекарь, бухгалтер, несколько танцовщиц и менеджеров, а также предприниматель, финансовый аналитик и даже криминалист. Некоторые из претендентов участвовали в предыдущих кастингах.

Народных ведущих отбирали на программы «Простые вопросы», «Сканер» и «Новости». Каждому кандидату нужно было коротко рассказать о себе и выполнить творческие задания – например, прочесть тексты подводок к новостям, сформулировать вопросы к интервьюируемому.

Жюри, в составе которого ведущие и редакторы программ, выберут нескольких кандидатов для каждой программы. В воскресенье, 3 февраля, победители первого этапа кастинга пройдут видеопробы – попробуют свои силы в телестудии. 12 февраля второго этапа станут ведущими «Альфа-канала» на один день. А после эфира, который состоится 13 февраля, начнется голосование за народных ведущих. Видеозапись программ с их участием опубликуют на форуме «Амур.инфо» в специально созданной теме. Отдать свой голос за понравившегося ведущего можно до 18 февраля. Победители получат призы от телекомпании.

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#СМИ

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