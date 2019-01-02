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2февраля
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сегодня, 14:04 0

В Белогорске пожарные спасли мужчину

В Белогорске в пятницу, 1 февраля, случился пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. Пострадал житель квартиры: мужчина отравился угарным газом.

К моменту прибытия боевых расчетов из квартиры на третьем этаже шел густой дым. Из горевшего помещения огнеборцы спасли мужчину 1963 года рождения. С отравлением угарным газом пострадавшего доставили в городскую больницу.

В результате пожара в квартире повреждена комната на площади около 18 квадратных метров, квартира закопчена по всей площади. В тушении были задействованы два боевых расчета, автолестница пожарно-спасательной части № 4 Белогорска.

Предположительная причина возгорания – неосторожность при курении.

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#Белогорск #пожары #происшествия

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