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сегодня, 13:15 0

Амурская соя поможет спасти Россию от ГМО

Амурская соя поможет спасти Россию от ГМО
Фото: ru.depositphotos.com

В России не планируют разрешать производство продуктов с содержанием генномодифицированных организмов (ГМО). В ближайшие пять лет в стране увеличат посевы сои, в том числе на Дальнем Востоке.

Как рассказала в интервью «Российской газете» заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, сейчас в стране в соответствии с законом запрещено выращивать продукцию с ГМО. «В ближайшей, даже в среднесрочной перспективе, мы вполне обойдемся без ГМО, сможем прокормить себя и поставлять сельхозпродукцию на зарубежные рынки. Нам ГМО точно не нужно», – сказала замминистра.

В рамках пятилетнего плана развития агропромышленного комплекса планируется ввести в оборот от 5 до 10 миллионов гектаров земель, что позволит увеличивать объемы сельхозпроизводства без использования ГМО. Также проводится постоянная работа по увеличению урожайности, пояснила замминистра. Кроме того, планируется замещать зарубежные корма, которые часто содержат ГМО, отечественными. «В рамках пятилетней программы будут увеличены посевы сои, есть отдельная программа по Дальнему Востоку», – привела пример Оксана Лут.

Единого мнения о влиянии ГМО на здоровье человека пока нет. Но есть мнения, что трансгенные продукты могут нанести вред здоровью, отметила она. Потому если есть возможность, стоит обойтись без использования трансгенных продуктов.

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#российская власть #сельское хозяйство

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