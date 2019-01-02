Амурчанин и его сожительница устроили наркопритон

В Амурской области житель села Екатеринославка и его сожительница приговорены к реальному лишению свободы. Пара устроила наркопритон и продавала наркотики.

Октябрьский районный суд признал пару виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 232 УК РФ «Содержание притона для потребления наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Кроме того, женщина осуждена за незаконный сбыт наркотических средств. Как сообщает прокуратура Амурской области, весной 2018 года осужденная путем инъекций сбыла двум лицам наркотическое средство – ацетилированный опий.

Кроме того, сожители организовали притон для употребления наркотических средств. По телефону они договаривались с наркоманами о возможности посещения притона и необходимости приобретения ингредиентов для изготовления наркотика. В качестве оплаты за предоставленное помещение пара получала дозу наркотического средства.

Суд учел обстоятельства совершенных преступлений и назначил наказание в виде реального лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев мужчине и 4 года его сожительнице. Наказание осужденным предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.