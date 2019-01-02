В Белогорске сократят число муниципальных служащих

В Белогорске изменятся структуры исполнительной власти и аппарата горсовета. Единогласное решение принято на заседании горсовета накануне. Число муниципальных служащих сократится.

Об изменениях в администрации города депутатскому корпусу рассказала заместитель главы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова. Она отметила, что изменение структуры не приведет к увеличению общей численности работников местного самоуправления, а наоборот, уменьшит количество муниципальных служащих со 172 до 137. Это не потребует дополнительных финансовых средств и не приведет к превышению норматива расходов на содержание органов местного самоуправления Белогорска.

«В декабре 2018 года правительство Амурской области приняло новую методику расчета нормативов по формированию расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления. Цель – оптимизация структур органов местного самоуправления и расходов на их содержание, – рассказала замглавы. – Суть методики в том, что в штате не должно быть работников, исполнение полномочий которых не связаны с прохождением муниципальной службы. Таким образом, необходимо из штатного расписания администрации вывести работников, обязанности которых не связаны с решением вопросов местного значения в рамках Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"».

В 2014 году в администрации Белогорска уже прошла оптимизация по переводу муниципальных служащих на должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы. В настоящее время в штатном расписании таких должностей 38. В основном это бухгалтеры, экономисты, юристы, специалисты, выполняющие обязанности делопроизводителей и секретарей.

«По решению главы города специалисты, выполняющие обязанности делопроизводителей и секретарей, будут переведены в службу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, а на базе управления ЖКХ создадут централизованную бухгалтерию, в которую войдут бухгалтеры и экономисты, – рассказала Ольга Сапожникова. – Однако существует необходимость в создании муниципального казенного учреждения, которое будет осуществлять функции в сфере правового обеспечения». «Правовое управление администрации г. Белогорск» не будет являться структурным подразделением администрации. В него войдут все юристы структурных подразделений органов местного самоуправления.

Создание Правового управления позволит оптимизировать структуру администрации, объединить специалистов юридической направленности и повысить производительность труда.