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сегодня, 11:09 4

В Белогорске сократят число муниципальных служащих

В Белогорске изменятся структуры исполнительной власти и аппарата горсовета. Единогласное решение принято на заседании горсовета накануне. Число муниципальных служащих сократится.

Об изменениях в администрации города депутатскому корпусу рассказала заместитель главы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова. Она отметила, что изменение структуры не приведет к увеличению общей численности работников местного самоуправления, а наоборот, уменьшит количество муниципальных служащих со 172 до 137. Это не потребует дополнительных финансовых средств и не приведет к превышению норматива расходов на содержание органов местного самоуправления Белогорска.

«В декабре 2018 года правительство Амурской области приняло новую методику расчета нормативов по формированию расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления. Цель – оптимизация структур органов местного самоуправления и расходов на их содержание, – рассказала замглавы. – Суть методики в том, что в штате не должно быть работников, исполнение полномочий которых не связаны с прохождением муниципальной службы. Таким образом, необходимо из штатного расписания администрации вывести работников, обязанности которых не связаны с решением вопросов местного значения в рамках Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"».

В 2014 году в администрации Белогорска уже прошла оптимизация по переводу муниципальных служащих на должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы. В настоящее время в штатном расписании таких должностей 38. В основном это бухгалтеры, экономисты, юристы, специалисты, выполняющие обязанности делопроизводителей и секретарей.

«По решению главы города специалисты, выполняющие обязанности делопроизводителей и секретарей, будут переведены в службу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, а на базе управления ЖКХ создадут централизованную бухгалтерию, в которую войдут бухгалтеры и экономисты, – рассказала Ольга Сапожникова. – Однако существует необходимость в создании муниципального казенного учреждения, которое будет осуществлять функции в сфере правового обеспечения». «Правовое управление администрации г. Белогорск» не будет являться структурным подразделением администрации. В него войдут все юристы структурных подразделений органов местного самоуправления.

Создание Правового управления позволит оптимизировать структуру администрации, объединить специалистов юридической направленности и повысить производительность труда.

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#администрация Белогорска #Белогорск

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Комментарии
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  • Отец

    Отец
    2 часа назад

    А ведь эти служащие, которых сейчас пинком на улицу скорее всего голосовали за Путина, наивно веря, что он принесет стабильность

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Будут впредь думать за кого голосовать))).

    Лишь бы Марину не затронула данная волна.

    А только волны тёплых морей.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Да никто их Пинком на улицу не отправляет. Были муниципальные служащие, будут работниками МУПа и вся разница.

    Даю идею, как сократить штатную численность, да ещё и навариться при этом.

    Сват, брат, кум или ещё какой знакомый мэрии создаёт ооо со следующими видами деятельности:

    Оказание бухгалтерских услуг, оказание правовых услуг ну и так далее, в зависимости от того, кого там надо срочно сократить.

    Мэрия заключает договор аутсорсинга на бухучет, правовое обеспечение, документооборот (тут сложнее, тут же не все документы для общего пользования, но все решаемо) ну и тд. Кстати, так же можно всех дворников, водителей и уборщиц на аутсорсинг отдать. И тогда, та-дам, численность муниципальных служащих сокращается, численность работников мупов тоже, мэрия отчитывается об экономии фонда оплаты труда, при этом ещё и сват, брат, кум деньги бюджетные получает. И все довольны.

  • Флегматичный

    Флегматичный
    31 минута назад

    Gorojanka

    Да никто их Пинком на улицу не отправляет. Были муниципальные служащие, будут работниками МУПа и вся разница. Даю идею, как сократить штатную численность, да ещё и навариться при этом. Сват, брат, кум или ещё какой знакомый мэрии создаёт ооо со следующими видами деятельности: Оказание бухгалтерских услуг, оказание правовых услуг ну и так далее, в зависимости от того, кого там надо срочно сократить. Мэрия заключает договор аутсорсинга на бухучет, правовое обеспечение, документооборот (тут сложнее, тут же не все документы для общего пользования, но все решаемо) ну и тд. Кстати, так же можно всех дворников, водителей и уборщиц на аутсорсинг отдать. И тогда, та-дам, численность муниципальных служащих сокращается, численность работников мупов тоже, мэрия отчитывается об экономии фонда оплаты труда, при этом ещё и сват, брат, кум деньги бюджетные получает. И все довольны.



    Вот прям +1005000. И опять-же мораторий областного минфина о неувеличении численности мунслужащих и создании новых учреждений на них не распространяется. И опять-же зарплату, получаемую из бюджета можно невозбранно индексить, согласно ТК РФ.

    PS: Как дети...

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