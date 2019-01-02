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Вице-премьер Татьяна Голикова: в России стало меньше сирот

Вице-премьер Татьяна Голикова: в России стало меньше сирот
Фото: ru.depositphotos.com

В России стало меньше сирот, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В стране все чаще усыновляют детей из детских домов, а эти учреждения закрываются.

В настоящий момент около 73 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в российских детских домах. Такие цифры привела Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, сообщает ИА PrimaMedia.

Голикова подчеркнула, что в стране отмечается устойчивая положительная динамика по уменьшению числа сирот. По состоянию на конец 2018 года, в России работают 1 333 государственных и восемь негосударственных учреждений для детей-сирот. Из них 464 являются образовательными учреждениями, 154 – медицинскими заведениями. Более половины, 723 – это социальные учреждения.

В медицинских учреждениях для сирот живут дети в возрасте до четырех лет. Они относятся к системе здравоохранения. В образовательных и социальных заведениях для сирот проживают дети в возрасте от четырех до 18 лет.

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#дети #соцзащита

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