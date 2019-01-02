Прокуратура раскроет обстоятельства гибели группы Дятлова

Прокуратура раскрывает тайну перевала Дятлова – под таким названием в понедельник, 4 февраля, в Екатеринбурге состоится пресс-конференция надзорного ведомства.

Ранее в эфире интернет-канала генпрокуратуры начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков заявил, что ведомство проверит, как 60 лет назад велось уголовное дело о гибели девяти туристов во время зимнего похода в окрестностях горы Отортен на севере области.

Как сообщает «Российская газета», существует 75 версий того, как развивались события февраля 1959 года. На данный момент криминальная подоплека случившегося исключена, приоритетными в прокуратуре считают три версии, и все они связаны со стихией: это лавина, так называемая снежная доска – пласт мелкозернистого снега на поверхности снежного покрова, состоящий из плотно уложенных ветром кристаллов и служащий причиной схода лавин. Также люди могли погибнуть в урагане – в этом районе нередки сильные ветра.

Также в прокуратуре исключают версию фальсификации дела о гибели группы Дятлова. Такое предположение появилось из-за записки тогдашнего прокурора Ивделя. Документ внес путаницу в даты обнаружения тел туристов и возбуждения уголовного дела. Записка датирована 15 февраля: в ней представитель следственного комитета сообщил, что отправляется в Свердловск для доклада по уголовному делу по факту смерти туристов. Согласно материалам уголовного дела, они погибли в ночь на 2 февраля 1959 года. Пустую палатку нашли 26 февраля. В тот же день было возбуждено дело, а первые тела обнаружили 26 и 27 февраля.

«Были запрошены архивные материалы. Все это было проанализировано. В уголовном деле содержатся разные даты допросов, но они укладываются во временные рамки. Таким образом, прокурор просто не мог 15 февраля выезжать с докладом по уголовному делу и, собственно говоря, не выезжал: он просто ошибся с цифрой в указании месяца», – рассказал представитель прокуратуры.

В марте прокурорский десант высадится на печально известном перевале, чтобы в погодных условиях, приближенных к тем, что были в горах 60 лет назад, проверили, можно ли покинуть палатку по очереди или всем сразу, можно ли разрезать ее ножом, как спуститься с горы и подняться обратно.

«Пока мы не выясним причину страшной трагедии, есть вероятность, что обстоятельства, которые привели к ней, могут повториться», – подчеркивают в ведомстве.