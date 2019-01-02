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сегодня, 10:10 6

Прокуратура раскроет обстоятельства гибели группы Дятлова

Прокуратура раскроет обстоятельства гибели группы Дятлова
Фото: rg.ru

Прокуратура раскрывает тайну перевала Дятлова – под таким названием в понедельник, 4 февраля, в Екатеринбурге состоится пресс-конференция надзорного ведомства.

Ранее в эфире интернет-канала генпрокуратуры начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков заявил, что ведомство проверит, как 60 лет назад велось уголовное дело о гибели девяти туристов во время зимнего похода в окрестностях горы Отортен на севере области.

Как сообщает «Российская газета», существует 75 версий того, как развивались события февраля 1959 года. На данный момент криминальная подоплека случившегося исключена, приоритетными в прокуратуре считают три версии, и все они связаны со стихией: это лавина, так называемая снежная доска – пласт мелкозернистого снега на поверхности снежного покрова, состоящий из плотно уложенных ветром кристаллов и служащий причиной схода лавин. Также люди могли погибнуть в урагане – в этом районе нередки сильные ветра.

Также в прокуратуре исключают версию фальсификации дела о гибели группы Дятлова. Такое предположение появилось из-за записки тогдашнего прокурора Ивделя. Документ внес путаницу в даты обнаружения тел туристов и возбуждения уголовного дела. Записка датирована 15 февраля: в ней представитель следственного комитета сообщил, что отправляется в Свердловск для доклада по уголовному делу по факту смерти туристов. Согласно материалам уголовного дела, они погибли в ночь на 2 февраля 1959 года. Пустую палатку нашли 26 февраля. В тот же день было возбуждено дело, а первые тела обнаружили 26 и 27 февраля.

«Были запрошены архивные материалы. Все это было проанализировано. В уголовном деле содержатся разные даты допросов, но они укладываются во временные рамки. Таким образом, прокурор просто не мог 15 февраля выезжать с докладом по уголовному делу и, собственно говоря, не выезжал: он просто ошибся с цифрой в указании месяца», – рассказал представитель прокуратуры.

В марте прокурорский десант высадится на печально известном перевале, чтобы в погодных условиях, приближенных к тем, что были в горах 60 лет назад, проверили, можно ли покинуть палатку по очереди или всем сразу, можно ли разрезать ее ножом, как спуститься с горы и подняться обратно.

«Пока мы не выясним причину страшной трагедии, есть вероятность, что обстоятельства, которые привели к ней, могут повториться», – подчеркивают в ведомстве.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    лапшу развесят, но всю правду не расскажут!!!

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    3 часа назад

    Ктож вам расскажет то,что вы хотите услышать?А услышать хотите свои небылицы,порожденные бурной фантазией:)))

  • КП

    КП
    1 час назад

    Парни в турпоездку собрались. Там погода меняется очень быстро. Утренний лёгкий морозец может легко закончится вечерней снежной бурей с температурой до -30. Даже подготовленному человеку с нужной экипировкой довольно сложно выдержать такие условия, а неподготовленный может стать очередной жертвой этого перевала. С дальнейшим обрастанием легендами. Прокуратуре делать нечего, все коррупционные дела раскрыты. Остался один "висяк" группа Дятлова.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Может прокуратура лучше раскроет куда ворованные деньги с космодрома ушли?

    Или кто на войнах в Сирии и на Украине наваривается?

    А фсе эти сказки, они ник чему.

  • Флегматичный

    Флегматичный
    1 час назад

    Я вот тоже думаю: да провались она, эта группа Дятлова. Велика печаль: куда пошли?, зачем?, чего хотели?, какую пользу обществу планировали принести свои походом? Действительно, есть гораздо более важные векторы приложения своих способностей следователям при исполнении ими своих обязанностей в рабочее время.

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Йошкин кот, да оставьте их уже в покое, а то они в гробах переворачиваются от вашей "активности".

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