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сегодня, 09:55 18

В Благовещенске раздавили бульдозером яблоки из Литвы

В Благовещенске раздавили бульдозером яблоки из Литвы
Фото: rsnamur.ru

В Благовещенске на оптовой базе у китайских продавцов выявили санкционную продукцию. Это 50 килограммов яблок, завезенных в Россию из Литвы. Документов на фрукты не было. Поэтому их изъяли и уничтожили.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области, во время контрольных мероприятий, проведенных на территории оптовой базы в Благовещенске, была обнаружена запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция. Это свежие яблоки в количестве 50 килограммов, страна происхождения – Литва. Информация присутствовала на маркировке. Товаросопроводительные и фитосанитарные документы на продукцию отсутствовали.

В соответствии с законодательством Российской Федерации продукцию изъяли из оборота и уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов – раздавили бульдозером.

С начала года сотрудники управления Россельхознадзора по Амурской области выявили один случай санкционной продукции. «Работа по выявлению и пресечению оборота и реализации запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции продолжается», – сообщает ведомство.

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#закон #происшествия #торговля

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    лучше б в интернаты отдали

  • Ташка

    Ташка
    4 часа назад

    Проверить на фитосанитарию и прочие соответствия - дело нескольких часов. Ну не в интернаты, а на корм животных отдайте хотя бы. или на переработку. Нет, надо давить обязательно.

  • Victrix

    Victrix
    4 часа назад

    Ташка

    Проверить на фитосанитарию и прочие соответствия - дело нескольких часов. Ну не в интернаты, а на корм животных отдайте хотя бы. или на переработку. Нет, надо давить обязательно.



    Аполитично рассуждаешь, честное слово. Не понимаешь политической ситуации!

    (с)

  • aleun

    aleun
    4 часа назад

    Дебилы!

    Кого наказали то? Деньги в Литву уплачены уже, какой смысл давить! У нас что, нет интернатов и т.п.? Почему не отдать туда?

  • Бисяй

    Бисяй
    4 часа назад

    50кг, 4-5 коробок, реальная конрабанда. нюх у спецслужб просто атас...

  • холостяк

    холостяк
    4 часа назад

    Ой чёйто не верится, скорей Китайская подделка, обычные китайские яблоки.

    В Благовещенске на оптовой базе у китайских продавцов выявили санкционную продукцию. Это 50 килограммов яблок, завезенных в Россию из Литвы. Документов на фрукты не было. Поэтому их изъяли и уничтожили

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Китайское они не чуят (видимо натуральное), а вот с Литвы учуяли)))

  • vanzelka

    vanzelka
    4 часа назад

    Конченное правительство и такие же утырки на местах

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    4 часа назад

    50 кг ха! Я ещё понимаю 50 тонн, а тут 4 коробочки бульдозером давить! Ещё бы из ракетно-зенитного комплекса расстреляли! Гордятся что 50 кг нашли, стыдились бы, что не нашли остально 49950 не нашли! Какой идиот повезёт в Благовещенск из Литвы через Китай 50 кг яблок?! Цена яблока приравняется к цене слитка золота!

  • dddasha

    dddasha
    4 часа назад

    Да, уж... Давить и отчитываться ума много не надо. Когда уже головой начнут думать.

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    50 кг на оптовой базе)

  • Хуан Рамон

    Хуан Рамон
    3 часа назад

    Зажрались!Фрукты бульдозером давят,а в медучреждениях Баландой потчуют, конкретно в Облбольнице, лежал знаю!

  • Хуан Рамон

    Хуан Рамон
    3 часа назад

    Зажрались!Фрукты бульдозером давят,а в медучреждениях Баландой потчуют, конкретно в Облбольнице, лежал знаю!

  • Хуан Рамон

    Хуан Рамон
    3 часа назад

    Зажрались!Фрукты бульдозером давят,а в медучреждениях Баландой потчуют, конкретно в Облбольнице, лежал знаю!

  • Отец

    Отец
    2 часа назад

    У чиновников в голове вакуум, а ему, как известно, не присуще колебания.

  • Буцефал

    Буцефал
    2 часа назад

    Цирк!Сколько это шоу бюджету обошлось?

  • Nebo

    Nebo
    1 час назад

    Все просто , яблоки китайские, просто бирки наклеили Литовские. Это им нужно для показателей , а то как то нужно им оправдать свое содержание.

  • Флегматичный

    Флегматичный
    1 час назад

    И правильно сделали: потому что ибо не..й

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