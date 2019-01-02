В Благовещенске раздавили бульдозером яблоки из Литвы

В Благовещенске на оптовой базе у китайских продавцов выявили санкционную продукцию. Это 50 килограммов яблок, завезенных в Россию из Литвы. Документов на фрукты не было. Поэтому их изъяли и уничтожили.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области, во время контрольных мероприятий, проведенных на территории оптовой базы в Благовещенске, была обнаружена запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция. Это свежие яблоки в количестве 50 килограммов, страна происхождения – Литва. Информация присутствовала на маркировке. Товаросопроводительные и фитосанитарные документы на продукцию отсутствовали.

В соответствии с законодательством Российской Федерации продукцию изъяли из оборота и уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов – раздавили бульдозером.

С начала года сотрудники управления Россельхознадзора по Амурской области выявили один случай санкционной продукции. «Работа по выявлению и пресечению оборота и реализации запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции продолжается», – сообщает ведомство.