Под Белогорском автомобиль сбил пешеходов: женщина погибла

На дороге между Белогорском и Благовещенском произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Авария случилась в пятницу, 1 февраля, в 18:50, на 30-м километре автодороги «Подъезд к Благовещенску».

По информации очевидцев, в районе поворота на Томичи двое пешеходов переходили дорогу. Их сбил автомобиль Nissan Tiida. Женщина-пешеход погибла на месте. Мужчину доставили в больницу.

Как сообщает амурское управление МВД России, предварительно установлено, что водитель 1989 года рождения, управлявший автомобилем, совершил наезд на пешеходов – женщину 1984 года рождения и мужчину 1991 года рождения. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте, мужчина травмирован и доставлен в больницу.

В настоящий момент полиция устанавливает причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.