Цеповяза перевели в СИЗО Хабаровска

Как сообщает «ФедералПресс», по мнению адвоката заключенного - Романа Бокова, обратно Цеповяза доставят после того, как закончится следствие. Также он отметил, что в Хабаровске узника не навещают.

До этого Цеповяз был замечен в инстаграм-скандале. Возмущенные пользователи соцсети не могли простить ему фотографий в амурской тюрьме, на которых он ест крабов и красную икру, шашлык, пользуется интернетом и благами, недоступными обычным заключенным.

После огласки бывшая жена Цеповяза заявила, что на содержание ее экс-супргуа в комфортной камере уходит более трех миллионов в год. После этого Цеповяз подал на нее в суд, чтобы лишить имущества, полагающегося ей согласно ранее заключенному брачному договору. На счету обвиняемого более 12 преступлений в составе банды в Краснодарском крае. Он осужден почти на 20 лет.