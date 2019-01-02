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сегодня, 09:14 7

Цеповяза перевели в СИЗО Хабаровска

Цеповяза перевели в СИЗО Хабаровска
Фото: РИА Новости

Вячеслава Цеповяза перевели в Хабаровское СИЗО из колонии Амурской области. В работе сотрудников колонии, в которой заключенный отбывал ранее наказания, были найдены нарушения – они позволяли ему есть крабов, красную икру, жарить шашлыки и вести Инстаграм. В отношении администрации колонии возбуждены уголовные дела.

Как сообщает «ФедералПресс», по мнению адвоката заключенного - Романа Бокова, обратно Цеповяза доставят после того, как закончится следствие. Также он отметил, что в Хабаровске узника не навещают.

До этого Цеповяз был замечен в инстаграм-скандале. Возмущенные пользователи соцсети не могли простить ему фотографий в амурской тюрьме, на которых он ест крабов и красную икру, шашлык, пользуется интернетом и благами, недоступными обычным заключенным.

После огласки бывшая жена Цеповяза заявила, что на содержание ее экс-супргуа в комфортной камере уходит более трех миллионов в год. После этого Цеповяз подал на нее в суд, чтобы лишить имущества, полагающегося ей согласно ранее заключенному брачному договору. На счету обвиняемого более 12 преступлений в составе банды в Краснодарском крае. Он осужден почти на 20 лет.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Поближе к крабам, красной икре и инстаграму)))

  • Румит

    Румит
    5 часов назад

    Не просто взяточники, а сволочи.

  • chilly

    chilly
    4 часа назад

    "Известный предприниматель, легитимный депутат...", Это цитата председателя (!) общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Амурской области Натальи Охотниковой о Цеповязе. Не в цеповязах дело, а в охотниковых. Думаете их в Хабаровске нет?

  • Graf1977

    Graf1977
    4 часа назад

    Здесь уже ремонт в комнате отдыха и не только зделали, теперь надо в Хабаровске такой порядок навести! )))

  • Леонидова

    Леонидова
    51 минута назад

    Graf1977

    Здесь уже ремонт в комнате отдыха и не только зделали, теперь надо в Хабаровске такой порядок навести! )))



    Аха, Зделать)

  • Леонидова

    Леонидова
    51 минута назад

    chilly

    "Известный предприниматель, легитимный депутат...", Это цитата председателя (!) общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Амурской области Натальи Охотниковой о Цеповязе. Не в цеповязах дело, а в охотниковых. Думаете их в Хабаровске нет?



    Осудить посадить на баланду охотниковых крабов не давать)

  • Флегматичный

    Флегматичный
    39 минут назад

    Леонидова

    Graf1977

    Здесь уже ремонт в комнате отдыха и не только зделали, теперь надо в Хабаровске такой порядок навести! )))



    Аха, Зделать)



    Щаз вам напишут: "Ну мы же не на диктанте, вы же меня понИли. Главное донести мысль, а форма вторична".

    И когда таким объясняешь, что это аналогично тому, что ты пришел на разговор к человеку в грязной одежде, и от тебя "попахивает", то приводится контраргумент: "Следи за ходом моих мыслей, а не нюхай, чем от меня пахнет".

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