Гороскоп на 2 февраля: Стрельцов ждут хлопоты, Рыбам окажут поддержку

Восход Солнца: 08:03

Заход Солнца: 17:23

Солнце в Водолее.

Овен. Сегодня Вам трудно видеть партнера или собеседника насквозь. Для многих Овнов чужие чувства и намерения останутся тайной, поэтому будьте осторожны.

Телец. День может оказаться потяжелее будней. Многие отметят, что у них с близкими людьми разные взгляды на то, что такое нормальный отдых. Будьте сдержаны и не навязывайте никому свои убеждения.

Близнецы. Сегодня Близнецы будут излучать добро и позитив. Даже самые угрюмы заразятся от вас позитивной энергией. Но будьте осторожны с техникой, она в Ваших руках будет капризничать.

Рак. Многое само будет плыть вам в руки. Останется только брать то, что окажется наиболее перспективным. Но не стоит забывать об окружающих. Помните, что за лучшее всегда нужно бороться.

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Лев. Вы сможете избежать размолвки только в том случае, если уступите позиции близкому человеку. Обсуждая вопросы, которые касаются вас обоих, партнер проявит завидное упрямство.

Дева. Девам лучше запланировать активность на вечер, а в дневные часы невозмутимо «плыть по течению». В это время маловероятна новая полезная информация, не исключено отсутствие в зоне досягаемости нужных людей, будут проблемы с концентрацией внимания.

Весы. Сегодня Весам следует приготовиться к тому, что в течение дня им поступит неожиданное, но весьма заманчивое предложение. Если Вы решили провести этот день с любимым человеком, то будьте осторожны, в конце дня возможны ссоры.

Скорпион. Самому принимать решения сложнее, чем просто выполнять инструкции по ликвидации житейских трудностей, но сегодня для вас будет правильнее взять на себя урегулирование всех возникающих трудностей. Держитесь рядом с сильными людьми и тогда удача будет с Вами.

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Стрелец. В этот день у вас будет много хлопот по дому и на работе. Многое из того, что наметите осуществить в этот день, сможете реализовать.

Козерог. В этот день Вы будете нервничать по любому поводу. Если почувствуете себя в коллективе не в своей «тарелке», то постарайтесь разобраться в себе и своих мыслях.

Водолей. В эту субботу Вас будет переполнять жизненная энергия. И хотя можно ждать простуды, у вас есть шанс справиться с ней легко и непринужденно, достаточно поставить себе психологическую установку: не болеть.

Рыбы. День пройдет неплохо, если вы не станете ждать от окружающих понимания и безусловной поддержки. Лучше рассчитывать на собственные силы. Не забывайте, что друзья и родственники всегда рядом.

Астролог: Вальдемар Небоходцев