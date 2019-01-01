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1февраля
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Автора игры «Самый-самый Благовещенск» Яну Стародуб-Афанасьеву наградили в Москве

Автора игры «Самый-самый Благовещенск» Яну Стародуб-Афанасьеву наградили в Москве

В Государственном Кремлевском Дворце 30 и 31 января подвели итоги всероссийского конкурса под патронатом Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла «За нравственный подвиг учителя». Лучшим образовательным издательским проектом России признана семейная краеведческая игра «Самый-самый Благовещенск».

Соответствующий диплом за подписью министра просвещения РФ и свидетельство московского патриархата получила автор игры Яна Стародуб-Афанасьева.

Всего в конкурсе приняли участие 2 612 работ (3 572 участника), за 13 лет существования конкурса в число победителей Амурская область вошла впервые.

«Самый-самый Благовещенск» – это игра о людях и фактах, которые прославили Благовещенск на весь мир, и обо всем самом первом в городе. Проект стартовал в 2017 году, а в 2018-м получил грант президента РФ от Фонда президентских грантов. Прошедший по игре общегородской квест на кубок мэра и приз губернатора стал самым массовым за всю историю Благовещенска.

В апреле 2019 года будет презентован финальный маршрут игры и пройдет завершающий общегородской квест, участником которого может стать любая благовещенская семья, в которой есть школьник. Для этого на адрес samyi_samyi_blg@mail.ru нужно написать «Хотим принять участие в общегородском квесте», на этот же адрес принимаются заявки амурских семей для участия в конкурсе «Самая-самая Амурская область»: уникальную интерактивную карту с «самыми-самыми» фактами о городах и сёлах Амурской области команда проекта презентует в сентябре 2019 года.

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#жизнь

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