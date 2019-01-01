В школах Приамурья ввели масочный режим из-за ОРВИ

Заболеваемости ОРВИ в Приамурье превысила эпидемический порог почти на 4 %. Большая часть заболевших – это дети. Быстрее всего заболеваемость растёт в Благовещенске, Белогорске и Зейском районе. В связи с этим в школах введён масочный режим.

В областной инфекционной больнице пациенты с ОРВИ лежат порой даже в коридорах. При этом, по последним данным, в области выявили только один случай гриппа.

Сезон острых респираторных вирусных инфекций в самом разгаре. Сейчас он диктует ученикам школ новые правила – получать знания и внимать учителю им теперь приходится через медицинские маски. Ходить в масках обязательно и на переменах. Пока ученики отдыхают между уроками, учителя проводят профилактику ОРВИ в кабинетах.

«У нас есть график проветривания кабинета на перемене. Проводится влажная уборка между сменами с дезинфицирующими веществами», – рассказала учитель химии школы № 15 Благовещенска Оксана Фурсова.

В большинстве кабинетов 15-й школы и в коридорах установлены рециркуляторы. Эти бактерицидные облучатели обеззараживают воздух и не позволяют задерживаться инфекции. В 15-й школе заболели ОРВИ больше 120 человек из более чем тысячи учащихся. Один из 4-х классов из-за большого количества заболевших временно перевели на дистанционное обучение.

«Каждый день мы с утра и с обеда фильтруем, то есть определяем, сколько детей отсутствует и по какой причине. Когда медики подтверждают, что это из-за ОРВИ, тогда переводим детей на дистанционное обучение», – отметила директор школы № 15 Благовещенска Ольга Мандзюк.

В областной инфекционной больнице с диагнозом ОРВИ сейчас лечатся почти 150 человек . В основном это дети. Пациенты с респираторными вирусными инфекциями стали поступать в середине января. Мест на всех в палатах не хватает. Некоторым приходится лежать на койках в коридорах. Но в этом случае уже через сутки для пациентов находят места в палатах, рассказали в инфекционной больнице.

«Это обычное дело, просто в этом году сместился сезон. Обычно он на полторы недели пораньше. Это ежегодный подъём, может быть, перед приходом гриппа. Пока у нас в стационаре гриппа не зафиксировано», – сказала главный врач Амурской областной инфекционной больницы Елена Саяпина.

По данным на 28 января, в Амурской области лабораторно подтвержден только один случай гриппа. Данные за эту неделю Роспотребнадзор опубликует в понедельник. Между тем врачи-эпидемиологи советуют не пренебрегать мерами профилактики.

«Чтобы избежать заболевания, необходимо укреплять свой организм. То есть закаливаться, правильно питаться, мыть руки. В местах скопления людей нужно пользоваться маской. Избегать контакта с заболевшим человеком», – посоветовала заведующая эпидемиологическим отделом детской городской клинической больницы Ольга Андреева.