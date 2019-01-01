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Благовещенск присоединился ко Всероссийскому театральному марафону

Благовещенск присоединился ко Всероссийскому театральному марафону
Фото: PrimAfisha

Театральный марафон пришел в Благовещенск. По всей стране в нем примут участие 85 регионов, более 600 театров и столько же учреждений культуры. Всего запланировано более 2,5 тысячи мероприятий.

Эстафету в рамках Всероссийского театрального марафона примет Амурский театр драмы. На его сцене выступят гости из Еврейской автономной области – артисты театра юного зрителя города Облучье. Амурские артисты тем временем покажут свои спектакли в Магадане. Об этом рассказали на пресс-конференции в Городском доме культуры.

«Сегодня состоялась торжественная передача символа Всероссийского театрального марафона, а завтра театр выезжает через Белогорск и Хабаровск в Магадан», – сказала заведующая литературной частью Амурского театра драмы Нина Дьякова.

Только гастролями Год театра не ограничится. В городе около 20 театральных коллективов, в профессиональных и самодеятельных постановках заняты почти 500 артистов. Свои лучшие спектакли самодеятельные артисты покажут на городском фестивале «Театральный Благовещенск».

Массовые мероприятия в амурской столице также будут проходить под эгидой Года театра: на Масленицу организуют площадной театр, в День Победы – театрализованную историческую реконструкцию.

Множество мероприятий пройдет и в Амурском краеведческом музее, где уже открыли выставку «Искусство отражать жизнь». На ней представлены экспонаты, которые рассказывают о городских театральных коллективах. Больше внимания в этом году планируется уделить самодеятельным театрам.

«Они как-то воодушевились и запланировали много мероприятий. И конкурсы муниципалитеты у нас проводят, и они проводят смотры своих коллективов. Коллективы участвуют в областных мероприятиях, в региональных. Жизнь театральных коллективов всколыхнулась», – сказала заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области Надежда Доргунова.

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#культура

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