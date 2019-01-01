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Представитель Агентства стратегических инициатив в ДФО похвалила работу с бизнесом в Приамурье

Представитель Агентства стратегических инициатив в ДФО похвалила работу с бизнесом в Приамурье
Фото: www.otvprim.ru

1 февраля с деловым визитом Амурскую область посетила представитель Агентства стратегических инициатив на Дальнем Востоке Ольга Курилова. На встрече с главой региона Василием Орловым и предпринимателями она обсудила работу по улучшению делового климата в регионе. В частности, были затронуты вопросы регистрации предприятий и прав собственности, подключение электроэнергии и прочее.

«В целом по стране практики работы с бизнесом Амурской области признаны как одни из лучших. Деятельность по подключению к электросетям предприниматели оценили на высоком уровне. По постановке земельного участка на кадастровый учет регион раньше занимал последние места по стране. Сейчас Приамурье входит в десятку лучших по стране», – сказала Ольга Курилова.

Представитель Агентства стратегических инициатив также отметила работу по сокращению сроков регистрации предприятия. В конце прошлого года в регионе внедрили новый сервис для регистрации бизнеса в МФЦ. С его помощью бумажные документы от предпринимателей стали принимать в электронном виде.

Новая система значительно сократила госрегистрацию из отдаленных районов области, сообщают в правительстве области. Предпринимателям, чтобы оформить бизнес, приходилось ехать в Благовещенск или отправлять пакет документов по почте. Это значительно влияло на сроки и стоимость самой процедуры. Например, если направить документы в налоговый орган в электронном виде, можно сэкономить до 4 тысяч рублей.

«Бизнес региона очень положительно принял нововведение. Всего за два месяца работы новой системой воспользовались 152 организации», – отметила руководитель УФНС России по Амурской области Елена Астайкина.

Приамурье – единственный регион на Дальнем Востоке, где используют новый метод регистрации документов от предпринимателей. В будущем в систему планируют добавить новые услуги. У бизнесменов региона появится возможность вносить изменения в учредительные документы, ликвидировать компанию, сменить учредителя или вид деятельности, при этом экономя на госпошлине.

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#бизнес #Дальний Восток

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