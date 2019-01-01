«Альфа-канал» ждет народных ведущих на кастинг 2 февраля

12 февраля телекомпании «Альфа-канал» исполнится 18 лет. Ежегодно в этот день в честь дня рождения телевизионные программы ведут народные ведущие. Этот год не стал исключением. Кастинг ведущих состоится 2 февраля. Отбор будет проходить на программы «Простые вопросы», «Сканер» и «Новости».

Год назад неопытный, но уверенный в своих силах 20-летний студент юридического факультета Алексей Востриков решил попробовать себя в качестве ведущего. Прошел собеседование, потом видеопробы и в итоге стал одним из ведущих программы «Сканер». Такого поворота, признался Алексей, он не ожидал.

«Хотелось в первую очередь увидеть себя со стороны, посмотреть, как все это выглядит, было очень интересно, как-то самого себя оценить. Честно говоря, не думал, что пригласят работать в качестве ведущего и вести "Сканер" на постоянной основе. Это было после объявления результатов конкурса "Народный ведущий"», – поделился участник кастинга народных ведущих, ведущий программы «Сканер» Алексей Востриков.

Кастинг народных ведущих стал поворотным в судьбе и Александра Чернобаева. 10 лет назад молодой предприниматель прошел отбор, впервые вышел в эфир и с тех пор стал частью команды «Альфа-новостей».

«Нужно быть естественным. Четкость речи и дикция очень будут кстати. Лучше потренироваться заранее перед тем, как заходить в кабинет», – сказал ведущий программы «Альфа-новости» Александр Чернобаев.

На кастинг народных ведущих ждут всех, независимо от профессии. Отбор будет проходить на программы «Простые вопросы», «Сканер» и «Новости». Одно из принципиальных условий – ограничение по возрасту.

«Если на прошлые кастинги к нам приходили даже школьники, хотели проявить свои силы, попасть в телевизор, то в этом году мы решили сделать ограничение и все-таки ждем тех, кому уже исполнилось 18», – рассказала руководитель программы «Альфа-новости» Анна Краснобаева.

Победителей кастинга будет определять жюри «Альфа-канала». В его составе ведущие и редакторы программ, в том числе и продюсер «Простых вопросов» Оксана Руденко. Она знает, какие ошибки чаще всего допускают участники на отборочных испытаниях.

«Чаще всего люди не могу справиться с волнением перед камерой, это самое главное. Вот с этим волнением нужно уметь справляться. Если человек зажат перед камерой, он не может расслабиться, он не может вести себя естественно, ему сложно, то есть очень важно чувствовать себя свободно перед камерой», – отметила продюсер и ведущая программы «Простые вопросы» Оксана Руденко.

Всех желающих попробовать свои силы ждут в субботу, 2 февраля, по адресу: улица Шимановского, 27, 4 этаж. На следующий день для тех, кто пройдет устное собеседование, состоятся видеопробы. После этого редакция выберет лучших, и 12 февраля, в день рождения «Альфа-канала», они станут ведущими программ.