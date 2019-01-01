Пожарный поезд нового поколения появился на станции Ерофей Павлович

Автономный компьютеризированный пожарный поезд нового поколения ввели в боевой расчет на станции Ерофей Павлович. Подвижной состав предназначен для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на инфраструктуре железнодорожного транспорта и в полосе отвода железных дорог.

Управление пожарным поездом осуществляется с помощью автоматизированной системы, к которой подключена спутниковая навигация. Она позволяет передавать данные о местонахождении состава, запасах воды и пенообразователя в режиме реального времени. В состав пожарного поезда входит вагон-насосная станция и две цистерны.

Подогрев запаса воды зимой осуществляется с помощью электрокотла. Бесперебойная подача электроэнергии как при движении, так и при длительной автономной стоянке обеспечивается мощной энергоустановкой. Помещение дежурного караула оборудовано кухней, душевой, местом для отдыха.

Пожарный поезд предназначен для тушения возгораний как на объектах железной дороги, так и для участия в ликвидации чрезвычайных происшествий в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от магистрали, в лесной и степной зонах.

На Забайкальской железной дороге реализуется программа обновления пожарных поездов, согласно которой к 2020 году обслуживать полигон ЗабЖД будут пожарные поезда только нового поколения. К настоящему времени на магистрали обновлены 7 из 16 поездов. В течение 2019 года планируется поступление еще двух пожарных поездов на станциях Забайкальск и Белогорск, сообщает пресс-служба ЗабЖД.