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сегодня, 18:35 1

Житель Тамбовского района решил купить трактор через интернет и лишился денег

Житель Тамбовского района решил купить трактор через интернет и лишился денег
Фото: hi.dn.ua

В дежурную часть ОМВД России по Тамбовскому району обратилась 32-летняя жительница села Лермонтовка. Женщина сообщила о похищении денег путём обмана. Оказалось, что ее супруг, решивший купить трактор через интернет, стал жертвой мошенников.

Предварительно установлено, что супруг потерпевшей, мужчина 1981 года рождения, нашёл на одном из сайтов объявление о продаже трактора. Он созвонился с продавцом и договорился о покупке. Мужчина, представившийся владельцем, сообщил, что сельхозтехника находится в Чите, но так как он работает дальнобойщиком, то за оплату ГСМ сможет привезти его в Тамбовский район.

Амурчанин согласился и перевел с банковской карты супруги на счет злоумышленника необходимые деньги. После этого продавец вновь связался с мужчиной и попросил перевести еще часть денег в качестве задатка. И деньги снова были переведены. Через некоторое время злоумышленник перестал выходить на связь с амурчанином, его телефон оказался отключен.

В итоге общая сумма ущерба составила 50 000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает амурское управление МВД.

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#криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Stariy Lis

    Stariy Lis
    1 час назад

    Не перевелись еще доверчивые люди на нашей земле...эти объявления еженедельно на выходных публикуются....их очень легко узнать по необычно заниженной цене..просят перевести небольшой задаток 9типа чтобы другие не успели выкупить) и через несколько часов удаляются..сам когда-то чуть не повелся, но их подвело плохое знание географии, что меня и насторожило тогда....с другой стороны, за пятерку-десятку обычно люди кипеш поднимать не будут...пару тройку лохов словят и им достаточно....

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